Газовый котел является сложным техническим устройством. Срок эксплуатации котла зависит от состава и качества комплектующих, своевременного проведения ТО и ремонта ВДГО. Как показывает статистика заявок клиентов для ремонта ВДГО, на платформе Gasworkers.ru, типичными проблемами с газовыми котлами являются:

Отсутствие нагрева: возможные причины - загрязненный дымоход, недостаток воздуха в камере сгорания, выход из строя электрических компонентов, требуемое время и электроэнергия для нагрева воды в двухконтурных котлах.

Не включается: возможные причины - засоренная горелка, незакрытый вентиль, недостаток давления газа в камере, сломанный розжиг, отсутствие напряжения, проблемы с тягой в открытых котлах.

Копоть: причина - недостаток воздуха. Регулировка воздуха, всасываемого горелкой, поможет устранить проблему.

Шум и свист: возможные причины - недостаток теплоносителя или накипь. Добавление воды или промывка теплообменника помогут решить эту проблему.

Утечка котла: возможные причины - разгерметизация трубок, износ уплотнителей и сальников, неисправность клапана-предохранителя водяного давления или циркуляционного насоса.

Конденсат: возможные причины - коррозия камеры теплообмена и возможное повреждение электроники.

Частое включение и отключение: возможные причины - неправильная модель, неподходящая мощность для помещения, препятствия в потоке теплоносителя или неправильная регулировка нагрева.

Чтобы избежать дорогостоящих ремонтов, зарегистрируйтесь на нашей платформе Gasworkers.ru и производите обслуживание и ремонт ВДГО с помощью проверенных сервисных компаний и сертифицированных мастеров, представленных на ней.