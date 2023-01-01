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1 декабря 2023

Топ-5 признаков неисправности газового котла

В нашей сегодняшней статье мы поделимся с вами топ-5 признаками неисправности газового котла.

  1. Необычные звуки: если Ваш газовый котел издает странные шумы, такие как постоянные стуки или жужжание, это может быть признак проблем в системе.

  2. Неправильный показатель давления: изменения в показаниях давления могут свидетельствовать об утечках или других проблемах.

  3. Падение эффективности отопления: дом стал остывать быстрее, чем обычно, это может быть признаком неисправности.

  4. Высокое потребление газа: Внезапное увеличение расхода газа может указывать на проблемы с эффективностью котла.

  5. Проблемы с поджигом: Затрудненный или нестабильный процесс поджига может быть связан со сбоями в системе зажигания или подачи газа к горелке.

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