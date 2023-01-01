В нашей сегодняшней статье мы поделимся с вами топ-5 признаками неисправности газового котла.

Необычные звуки: если Ваш газовый котел издает странные шумы, такие как постоянные стуки или жужжание, это может быть признак проблем в системе.

Неправильный показатель давления: изменения в показаниях давления могут свидетельствовать об утечках или других проблемах.

Падение эффективности отопления: дом стал остывать быстрее, чем обычно, это может быть признаком неисправности.

Высокое потребление газа: Внезапное увеличение расхода газа может указывать на проблемы с эффективностью котла.