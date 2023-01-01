1 декабря 2023
Топ-5 признаков неисправности газового котла
В нашей сегодняшней статье мы поделимся с вами топ-5 признаками неисправности газового котла.
-
Необычные звуки: если Ваш газовый котел издает странные шумы, такие как постоянные стуки или жужжание, это может быть признак проблем в системе.
-
Неправильный показатель давления: изменения в показаниях давления могут свидетельствовать об утечках или других проблемах.
-
Падение эффективности отопления: дом стал остывать быстрее, чем обычно, это может быть признаком неисправности.
-
Высокое потребление газа: Внезапное увеличение расхода газа может указывать на проблемы с эффективностью котла.
-
Проблемы с поджигом: Затрудненный или нестабильный процесс поджига может быть связан со сбоями в системе зажигания или подачи газа к горелке.
Мастера, зарегистрированные на платформе Gasworkers всегда готовы прийти Вам на помощь.
Заказывайте услуги прямо сейчас!