Установка газового оборудования, особенно подключаемого к центральной магистрали газоснабжения – процедура, достаточно сложная технически и юридически. Все дело в многочисленных требованиях, которые предъявляют к монтажу надзорные органы.

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Почему нужно соблюдать требования по установке газового оборудования в доме?

Все просто – потому что газовое оборудование является источником повышенной опасности. Неправильно выбранное место или выполненное подключение может привести к серьезным последствиям, от простой неработоспособности устройства до пожара или отравления жильцов. Поэтому многочисленные требования, предъявляемые к установке газового оборудования в Московской области, помогают решить следующие проблемы:

Обеспечить безопасность жильцов дома, снизив риск возгорания или отравления;

Повысить эффективность работы газового оборудования и, соответственно, сократить расход топлива;

Увеличить эксплуатационный ресурс оборудования, предотвратить его быструю поломку.

Несоблюдение требований по установке газового оборудования для отопления дома повлечет за собой штрафы от надзорных органов (с последующей переустановкой и дополнительными тратами), а также отказ производителя проводить гарантийное обслуживание и ремонт.

Порядок установки газового оборудования в помещении

Требований по монтажу газового оборудования (котлов, колонок, кухонных плит) в частном доме много, подробнее они прописаны в СНиП №№ II-35 от 1976, 41-104 от 2000, 31-02 от 2001 и 42-01 (02) от 2002 года. Также есть множество смежных нормативных документов, касающихся вентиляционного оборудования, водоснабжения и т. д. Дополнительные условия прописаны производителем в ТУ на конкретные модели газового оборудования.

Порядок установки газового оборудования под ключ также зависит от его типа и конкретной модели, но можно выделить несколько главных моментов:

Монтаж ВДГО осуществляется только после полного завершения строительных работ, включая установку сантехники, если к ней подведены коммуникации от газовых приборов;

Установка ГО выполняется по типовым проектам или по замерным схемам, которые применяются в строительстве нетипового проекта, при в работах по газификации и если отсутствует проект при новом строительстве типового объекта;

Перед монтажом самих газовых приборов сначала осуществляется разводка газовой системы в доме. Только после ее окончания устанавливаются комплектующие оборудования, осуществляется подключение приборов к системам газо-, водо- и электроснабжения;

После установки мастер проверяет качество соединительных элементов, определяет отсутствие или наличие утечек газа или теплоносителя (в котлах и колонках), оценивает работоспособность оборудования;

Установленное оборудование в обязательном порядке проходит приемку специальной комиссией, которая состоит из заказчика, предприятия газового хозяйства и организации, осуществляющей монтаж.

Полное время на установку газового оборудования в Москве зависит от готовности объекта к проведению таких работ, количества и модели монтируемых приборов, а также иных факторов. В любом случае, для этого вам понадобятся услуги квалифицированного подрядчика – а быстро найти его вы сможете через наш сервис по обслуживанию газового оборудования после регистрации.