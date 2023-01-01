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Проведем техническое обслуживание газового оборудования в вашем доме за 1 день от 2 999 ₽ С реальным выездом и всей документацией под ключ

Сервис доступен 24\7, а выезд специалиста в любую точку Московской области займет от 30 мин

для заключения договора

Что Вы получите в ходе оказания услуги:

Для создания заказа в сервисную компанию и последующего выезда мастера требуется обязательная регистрация, где необходимо указать оборудование и объект.

Вам окажут следующие услуги:

  • Выезд по Московской области в удобное время
  • Проверка целостности и герметичности газопроводов и оборудования
  • Проверка исправности и работоспособности
  • Очистка от загрязнения, регулировка и смазка оборудования, кранов и устройств
  • Проверка давления газа и полноты сгорания
  • Проверка тяги в дымоходах, вентканалах и заземления оборудования
  • Проверка соответствия установленного оборудования проектному, инструктаж по безопасной эксплуатации и приведению документации в порядок
  • Официальный договор ТО, акт и гарантию от поломок
  • Бесплатные ремонт и любые запчасти в случае поломки после проведения ТО
  • Бесплатные видеоконсультации с мастерами

для заключения договора

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