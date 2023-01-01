Проведем техническое обслуживание газового оборудования в вашем доме за 1 день от 2 999 ₽ С реальным выездом и всей документацией под ключ
Сервис доступен 24\7, а выезд специалиста в любую точку Московской области займет от 30 мин
для заключения договора
Что Вы получите в ходе оказания услуги:
Для создания заказа в сервисную компанию и последующего выезда мастера требуется обязательная регистрация, где необходимо указать оборудование и объект.
Вам окажут следующие услуги:
- Выезд по Московской области в удобное время
- Проверка целостности и герметичности газопроводов и оборудования
- Проверка исправности и работоспособности
- Очистка от загрязнения, регулировка и смазка оборудования, кранов и устройств
- Проверка давления газа и полноты сгорания
- Проверка тяги в дымоходах, вентканалах и заземления оборудования
- Проверка соответствия установленного оборудования проектному, инструктаж по безопасной эксплуатации и приведению документации в порядок
- Официальный договор ТО, акт и гарантию от поломок
- Бесплатные ремонт и любые запчасти в случае поломки после проведения ТО
- Бесплатные видеоконсультации с мастерами
для заключения договора