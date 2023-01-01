Что Вы получите в ходе оказания услуги:

Для создания заказа в сервисную компанию и последующего выезда мастера требуется обязательная регистрация, где необходимо указать оборудование и объект.

Вам окажут следующие услуги:

Выезд по Московской области в удобное время

Проверка целостности и герметичности газопроводов и оборудования

Проверка исправности и работоспособности

Очистка от загрязнения, регулировка и смазка оборудования, кранов и устройств

Проверка давления газа и полноты сгорания

Проверка тяги в дымоходах, вентканалах и заземления оборудования

Проверка соответствия установленного оборудования проектному, инструктаж по безопасной эксплуатации и приведению документации в порядок

Официальный договор ТО, акт и гарантию от поломок

Бесплатные ремонт и любые запчасти в случае поломки после проведения ТО

Бесплатные видеоконсультации с мастерами