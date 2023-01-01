Гидрострелка: назначение и принцип работы

Обустройство системы отопления – сложная инженерная задача, которую в большинстве случаев стоит доверить профессионалам. Однако, самому владельцу жилого помещения тоже необходимо быть в курсе некоторых нюансов. С одной стороны, это позволит проконтролировать качество работы монтажников, с другой – оценить целесообразность предлагаемых ими решения. Одним из них является установка гидрострелки (гидроразделителя). Установка этого несложного устройства может вылиться в крупную сумму. В каких-то случаях такие траты вполне оправданы, в других – можно их избежать.

Содержание

Устройство и назначение гидрострелки Режимы работы Когда гидрострелка необходима? Когда гидрострелку можно поставить Приобрести или сделать гидрострелку самостоятельно?

Устройство и назначение гидрострелки

Корректное наименование этого устройства – гидравлическая стрелка или гидроразделитель. Оно имеет вид отрезка круглой или прямоугольной в сечении трубы с патрубками. Обычно внутри нее ничего нет, но иногда в ней могут находиться две сетки:

• одна, установленная в верхней части, служит для более эффективного отвода пузырьков газа;

• вторая, расположенная в нижней части, фильтрует твердые частицы из воды.

В отопительной системе гидрострелка горизонтально или, чаще, вертикально устанавливается между котлом и контурами (потребителями). При вертикальном монтаже в ее верхней части монтируется автоматический клапан-воздухоотводчик, а в нижней – кран, через который сливают часть воды со скопившимся шламом.

Гидрострелка устанавливается в сложных системах отопления, где есть несколько (3 и более) насосов, один из которых обслуживает непосредственно котел, остальные – отопительные контуры (бойлер, теплый пол, радиаторы и т. д.). Все они расположены рядом, так как подключены к системе через коллектор. У этих насосов различная производительность, из-за чего наиболее мощный, работая в полную силу, может оставить остальные без теплоносителя. Решить эту проблему можно двумя способами:

• Разнести насосы подальше друг от друга, что не всегда удобно и возможно в компактных отопительных системах частных домов.

• Поставить гидрострелку – она обеспечивает необходимый расход теплоносителя на всех потребителях независимо от их производительности.

Иными словами, гидрострелка применяется для гидравлической развязки насосов в отопительной системе. Поэтому другое ее название – гидроразделитель. Чтобы все элементы системы работали правильно, производительность насоса котла подбирается на 20% больше, чем нужно другим потребителям вместе взятым.

Режимы работы гидрострелки

В теории гидрострелка может функционировать в трех режимах:

• Насос котла качает ровно столько воды, сколько потребляет вся отопительная система. Это идеальный случай, который на практике встречается крайне редко. Проблема в том, что современные системы обогрева настраиваются под температуру теплоносителя или окружающей среды. Но характеристики котла или других потребителей быстро меняются, и равновесие оказывается нарушенным. В реальной жизни такое идеальное состояние продлится считанные минуты и даже меньше.

• Мощность котла значительно меньше уровня потребления теплоносителя другими контурами. В данной ситуации, чтобы компенсировать эту разницу, в теплоноситель из котла будет подмешиваться холодная вода из обратки. После того, как вода пройдет по всем контурам, температура снизится еще сильнее, и ее разница на входе и выходе из котла будет слишком большой. Из-за этого нагреватель (только если он не конденсационный) быстро придет в неисправность. Поэтому данный режим считается аварийным и допускать его нельзя.

• Мощность котла превышает уровень потребления теплоносителя другими контурами. В такой ситуации часть горячего теплоносителя подмешивается в обратку, и на вход в котел вода подается нагретой. Поэтому водонагреватель функционирует в щадящем режиме, что сильно снижает его износ. Такой рабочий режим считается нормальным.

Когда гидрострелка необходима?

Установка гидростерлки целесообразная в следующих ситуациях:

• Наличие в системе отопления нескольких насосов различной мощности, установленных в каскаде и работающих одновременно. Даже если они подобраны точно, а сама система рассчитана и настроена изначально идеально, через некоторое время из-за изменения характеристик работы насосов она станет нестабильной. Гидрострелка помогает компенсировать эти изменения.

• Также это устройство полезно для котлов с теплообменником из чугуна – оно смешивает холодную и теплую воду, что уменьшает разницу температур на выходе и входе, благодаря чему металл не будет испытывать резких температурных перепадов.

Однако, эту проблему можно решить и байпасом с трехходовым клапаном, который обойдется значительно дешевле.

• К системе отопления подключен теплый пол, обогревающий большую площадь. Даже будучи подключенным через коллектор и смесительный узел, он заставляет насосы работать на полную мощность, вызывая их быстрый износ и перегорание. Гидрострелка, распределяя потоки горячей и холодной воды, уменьшает нагрузку на насосы и предотвращает их преждевременный выход из строя.

• При установке в отопительной системе среднего или большого размера автоматической аппаратуры, регулирующей ее работу по температуре теплоносителя или по температуре воздуха. При этом ручная регулировка системы не предусмотрена. Если система будет регулироваться по температуре теплоносителя – гидрострелку лучше поставить. Если по температуре воздуха в помещении – гидроразделитель устанавливать не обязательно, но лишним не будет.

В остальных ситуациях можно вполне обойтись без этого устройства. Особенно, если система отопления небольшая, и в ней нет множества потребителей с сильно различающимся расходом теплоносителя. Дело в том, что сама гидрострелка и ее установка стоят немало. Вместе с дополнительным оборудованием, таким как коллекторы, блоки управления работой насосов и т. д., выходит всего около 180 тысяч рублей.

Поэтому целесообразно устанавливать гидрострелку в домах с большой и разветвленной системой отопления. Несмотря на достаточно весомую цену, это устройство существенно упрощает жизнь, автоматически настраивая работу системы независимо от параметров работы каждого потребителя. Это позволяет избежать частой настройки вручную.

Приобрести или сделать гидрострелку самостоятельно?

С учетом немалой стоимости этого устройства, у многих владельцев домов с автономной системой отопления возникает желание сделать его самостоятельно. В целом, конструкция гидрострелки действительно несложная – это просто отрезок трубы с припаянными к ней входными и выходными патрубками. Однако, есть несколько нюансов, которые усложняют эту задачу:

• Резьба на патрубках должна быть качественной – то есть строго симметричной и хорошо прорезанной;

• Боковые и торцевые патрубки должны быть установлены строго перпендикулярно и вдоль оси основной трубы соответственно;

• Сварочные швы должны быть прочными, так как система работает под давлением – в противном случае возможны протечки с постепенным разрушением сварных соединений.

То есть, чтобы сделать качественную гидрострелку самостоятельно, нужно иметь собственный сварочный аппарат и уметь с ним работать, найти качественно изготовленные заготовки для корпуса и патрубков устройства. Не у каждого владельца дома есть такие возможности и навыки. Альтернативный вариант – заказать изготовление гидрострелки у стороннего исполнителя. Но тут возможны два сценария – либо исполнитель делает качественно, но дорого, либо качество изделия будет невысокое, и прослужит оно недолго. Поэтому покупка гидрострелки, хоть и принесет немалые расходы, все же наиболее оптимальный вариант.

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