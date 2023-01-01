Плюсы и минусы использования газового оборудования в быту

Газовый котел, плита, колонка уже давно стали привычными атрибутами человеческого быта. Тем не менее, периодически мы слышим новости об авариях и взрывах бытового ГО в квартирах и домах, бывают и случаи отравления жильцов из-за утечки газа. Так стоит ли оснащать свое жилье газовым оборудованием? В этой статье рассмотрим преимущества и недостатки его использования.

Плюсы использования газового оборудования

Повсеместное использование бытового газового оборудования обусловлено рядом присущих ему преимуществ.

Эффективность. Бытовой газ является энергоэффективным топливом. По удельной теплоте сгорания (46,1 МДж/кг) он превосходит другие виды бытового топлива – в частности, дизельное (42,7 МДж/кг), каменный уголь (29,3 МДж/кг), топливные брикеты (19-20 МДж/кг), сухие дрова (15 МДж/кг) и т. д. То есть, с помощью газа можно значительно быстрее нагреть один и тот же объем воды или обогреть помещение, чем используя иные доступные виды топлива.

Экономичность. Из высокой энергоэффективности газового топлива непосредственно вытекает его второе преимущество – сравнительно низкий расход. Для обогрева помещения или нагревания воды его потребуется меньше, чем сухих дров, угля или топливных брикетов. Кроме того, в России за счет наличия крупнейших в мире месторождений природного газа стоимость этого топлива одна из самых низких в мире – всего 6-8 рублей за 1 м3 (для Московской области).

Удобство. В домах и квартирах, подключенных к центральной газовой сети, вообще отсутствует необходимость хранить топливо. При этом оно остается доступным в любой момент – достаточно просто зажечь котел, колонку или плиту. Если подключение к центральной газовой сети отсутствует, можно использовать баллоны со сжиженным газом, которые тоже не занимают много места и не требуют каких-либо особых условий хранения.

Экологичность. Природный или бытовой газ относится к числу наиболее экологичных видов горючего топлива. При его сжигании выделяется вдвое меньше углекислого газа, чем при использовании каменного угля. Кроме того, при сгорании газа практически отсутствует дым, который также является причиной отравлений. Основное требование, предъявляемое к использованию бытового газового оборудования, заключается только в обустройстве эффективной системы естественной или принудительной вентиляции для более эффективного сгорания топлива и удаления углекислого газа из помещения.

Минусы использования газового оборудования

Однако, в использовании бытового газового оборудования есть и определенные минусы. Самый основной из них – опасность утечки топлива и, как следствие, его воспламенения. Опасность в том, что выявить утечку без использования специального оборудования можно только по характерному запаху. Но заметен он становится только в тот момент, когда газа в помещении становится достаточно много. При этом образуется газовоздушная смесь, и достаточно совсем небольшой искры (например, при включении бытовых электрических приборов в розетку), чтобы она воспламенилась.

К другим минусам использования бытового газового оборудования можно отнести:

• Зависимость от газификации региона. Из-за большой территории России газификация населенных пунктов происходит неравномерно. Многие удаленные города и поселки не подключены к газовой магистрали. Из-за этого использовать бытовое газовое оборудование в них либо слишком сложно и дорого, либо вообще невозможно. Частично эту проблему решают поставки топлива в газовых баллонах, но и они сильно зависят от транспортной инфраструктуры, расстояний и т. д.

• Необходимость в регулярном обслуживании. Из-за того, что газовое оборудование относится к источникам потенциальной опасности, к его работе предъявляются строгие требования. Владелец бытового ГО обязан ежегодно обращаться в газовую службу для проведения плановой проверки и ремонта. А это требует определенных финансовых затрат.

Чтобы свести основной недостаток бытового газового оборудования к нулю, необходимо регулярно проводить его проверку, а при обнаружении неисправности – ремонтировать или заменять. Зарегистрировавшись на сайте сервиса Газворкерз, вы можете быстро найти квалифицированного мастера или газовую службу для проведения этих работ.