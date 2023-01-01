Газовая колонка не зажигается: причины и решение проблемы

Газовая колонка – привычный атрибут многих квартир и домов. Такие водонагреватели используются в качестве основных и резервных источников горячей воды. Как правило, это простая в эксплуатации и надежная техника, которая редко ломается. Тем не менее, проблемы с газовыми колонками все же случаются. Часть из них решает только специалист, но многие неисправности можно устранить самостоятельно.

Что делать, если газовая колонка не зажигается?

Выявить эту неисправность очень просто – при включении воды колонка просто не зажигается. В этот момент можно либо услышать щелчки авторозжига, либо не будет слышно ничего. У данной неисправности может быть несколько причин.

Слабый напор воды. У газовых колонок есть определенный минимальный показатель давления внутри водяного контура, ниже которого работать они не будут. То есть вода будет протекать по контуру, но водонагреватель не зажжется. При этом возможно 3 варианта:

• Низкий напор воды во всей системе водоснабжения. Проверить это легко – достаточно открыть кран холодной воды. Если она течет тонкой струйкой, нужно звонить в коммунальную службу, чтобы они решили проблему.

• Засор фильтра. На входе водяного контура в колонку обычно стоит фильтр, очищающий воду от примесей. Если он забывается, то напор падает, поэтому периодически его нужно снимать и прочищать.

• Накипь в трубах. Откладываясь на стенках трубопровода, она сужает его просвет, из-за чего напор воды падает. Решить проблему поможет только очистка труб, которой занимаются коммунальные службы.

Отсутствие тяги. Для нормальной работы газовой колонки необходимо, чтобы горячий воздух и продукты сгорания газа эффективно удалялись через дымоход. Если тяги в трубе нет, то система безопасности не позволит прибору включиться. Случается это из-за закрытой задвижки или засора в дымоходе. Чтобы проверить, есть ли тяга, нужно отворить форточку, открыть отверстие шахты и поднести к нему зажженную спичку. При наличии тяги ее пламя отклонится, если нет – труба засорена. Если засор виден в отверстие шахты, можно убрать его самостоятельно, если нет – нужно вызвать коммунальную службу.

Отсутствует подача газа. Проверить это очень просто – нужно включить газовую плиту. Если подача газа отсутствует, она не загорится. Причиной этого может быть ремонт и профилактика газовой сети, отключение газа за неуплату. В таких ситуациях нужно позвонить в газоснабжающую компанию, узнать точную причину и либо оплатить счета, либо просто дожидаться окончания ремонтных/профилактических работ.

Не срабатывает розжиг. Причина этой неисправности зависит от типа розжига, которым оборудована колонка:

• Электрический розжиг работает от электросети или от батареек. Если он не срабатывает – значит, отсутствует подача питания. Чаще всего это происходит у колонок с автономным питанием от батареек. В среднем их хватает на 6-18 месяцев. Как только батареи сели – их нужно вынуть и заменить на новые (или перезарядить).

• Пьезорозжиг работает по принципу преобразования энергии деформации пьезокристалла в электрическую энергию. Они не зависимы от внешнего питания, но тоже могут выйти из строя. Чаще всего ломается не сам пьезоэлемент, а забивается продуктами сгорания и пылью жиклер запальника (фитиля). В этом случае его нужно прочистить тонкой проволокой, предварительно перекрыв подачу газа. Если сломался сам пьезоэлемент, его нужно заменить.

• Гидродинамический розжиг работает за счет электричества, вырабатываемого турбогенератором, через который проходит поток воды. Если он неисправен, заменить или отремонтировать колонку сможет только сертифицированный специалист.

Колонка зажигается, но быстро гаснет

Бывает так, что водонагреватель успешно включился, но через короткое время погас, не нагрев воду. Причина этого, как правило, кроется в неисправном температурном датчике. Это устройство защищает колонку от перегрева, отключая ее, когда температура поднимается выше установленного значения. Если датчик настроен слишком чувствительно или у него нарушена термоизоляция, он может отключать колонку раньше положенного, даже если в комнате просто становится жарко. Отремонтировать детектор или заменить его на новый сможет только мастер.

Хлопки при работе газовой колонки

Иногда, даже если колонка включается и исправно работает, из нее слышны хлопки. При чрезмерно сильном или, напротив, слишком слабом напоре газового потока в колонке образуется его избыток. Это приводит к образованию газовоздушной смеси, которая сгорает с громким хлопком. Это довольно опасная ситуация, которая потенциально может привести к сильному взрыву. Поэтому при появлении хлопков колонку нужно выключить и обратиться к мастеру, который выполнит чистку водонагревателя.

Подтекание воды

Достаточно частая проблема с газовыми колонками – это капающая и даже сочащаяся вода. Водонагреватель при этом продолжает работать, но ситуация потенциально опасная. Она возникает по нескольким причинам:

• Из-за разгерметизации соединений водяного контура – например, в местах подключения шлангов. Как правило, для устранения этой проблемы достаточно заменить уплотнители, которые со временем изнашиваются.

• Из-за прогорания теплообменника – из-за воздействия высокой температуры металл, из которого выполнен змеевик, со временем прогорает. Особенно часто это случается с недорогими стальными и алюминиевыми теплообменниками. В таком случае его нужно либо запаять, либо заменить – эту работу может выполнить только сертифицированный мастер.

Недостаточный нагрев волны при работе колонки

Если колонка исправно работает без хлопков и подтеканий, но вода при этом плохо нагревается – значит, в ее работе также имеется сбой. У него может быть несколько причин.

• Недостаточная мощность колонки. Каждый газовый водонагреватель рассчитан на определенную максимальную мощность и количество подключенных пользователей (кранов). Например, маломощные колонки способны нагреть воду только для одной точки водоразбора. А краны одновременно открыты и на кухне, и в ванной. В этом случае мощности водонагревателя недостаточно, и единственный выход – купить более мощную модель.

• Неисправность водяной мембраны. Внутри колонок установлена гибкая резиновая диафрагма, отделяющая холодную воду от горячей. Со временем она изнашивается, и холодная вода начинает подмешиваться к горячей. Об этом свидетельствует слабый язычок пламени и изменение его цвета на голубой. Устранить проблему можно только заменив мембрану.

• Засор. Пострадать от него могут горелка и теплообменник. При сгорании газа образуется копоть, которая постепенно оседает на них, уменьшая теплообмен и снижая интенсивность сгорания газа. В теплообменнике также со временем образуется накипь, которая также ухудшает обмен энергии между горелкой и теплоносителем. Устранить проблему поможет только чистка газовой колонки, которую должен проводить только специалист.

Всех этих проблем можно избежать, если правильно и вовремя принять профилактические меры:

• Не подмешивать к горячей воде холодную – это повышает нагрузку на мембрану и ведет к ее износу. Лучше установить температуру нагрева воды на необходимый уровень.

• Регулярно чистить газовую колонку и дымоход от пыли, копоти и известкового налета. Доступные элементы конструкции можно прочистить самостоятельно, остальные – с помощью специалиста.

• Перед зажиганием колонки рекомендуется открыть окно в помещении – это улучшит тягу и нагрев.

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