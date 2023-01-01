Газовая колонка плохо греет воду: причины и способы их устранения

Газовая колонка – это прибор, использующий энергию сгорания газа для нагрева воды. Данное оборудование широко используется как постоянный или резервный источник горячей воды в квартирах и частных домах. Довольно частая проблема, возникающая при их эксплуатации – плохой нагрев воды. В этой статье рассмотрим основные ее причины и способы устранения.

Устройство и принцип работы газовой колонки

По своей конструкции газовая колонка похожа на котел и имеет схожие элементы:

• Горелку – пластину с несколькими форсунками, через которые подается газ, сжигание которого и вызывает нагрев воды;

• Запальник – небольшую одиночную форсунку, которая поджигает основную горелку при включении воды;

• Теплообменник – изогнутую металлическую трубу, подключенную к системе водоснабжения, и в которой нагревается теплоноситель (вода);

• Систему управления – набор механических, электромеханических или электронных устройств, отвечающих за включение и отключение колонки, регулировку температуры воды и т. д.;

• Розжиг – устройство, поджигающее запальник при включении колонки с помощью электрической искры;

• Корпус – металлический кожух, защищающий элементы колонки от внешнего воздействия;

• Дымоход – труба, через которую продукты сгорания газа удаляются во внешнюю среду.

Основным отличием газовой колонки от водонагревателя-бойлера является отсутствие накопительного бака. Колонка работает в проточном режиме, моментально нагревая протекающую по теплообменнику воду.

Колонка плохо греет воду: основные причины

Существует несколько неисправностей, которые могут привести к тому, что колонка плохо греет воду.

Засорение дымохода. Для нормальной работы колонке необходима хорошая тяга в дымоходе. Если ее нет – система защиты моментально отключит водонагреватель, и он перестанет нагревать воду. Недостаточно хорошая тяга приводит к тому, что колонка работает, но с перерывами или очень слабо из-за того, что в камере сгорания отсутствует достаточный приток свежего воздуха. Проверить тягу очень просто – достаточно поднести зажженную спичку к вентиляционному отверстию. Если пламя отклонилось в его сторону – тяга есть, если горит ровно – дымоход засорен. Решить проблему поможет прочистка трубы от засора.

Поломка системы розжига. Многие модели газовых колонок оснащены автономным электрическим розжигом, работающим от батареек. Срок их службы составляет в среднем 6-18 месяцев. Однако, часто элементы питания разряжаются быстрее, и тогда розжиг перестает работать. Устранить проблему можно самостоятельно, просто заменив их на новые или подзарядив. Если это не помогло, нужно осмотреть контакты – иногда они окисляются и не проводят ток. В этом случае их нужно очистить от окисла. Если же не работает сам элемент, вырабатывающий искру, то здесь понадобится помощь специалиста.

Неисправность теплообменника. Этот элемент постоянно подвергается термическому и химическому воздействию, поэтому со временем он изнашивается, в нем появляются трещины, очаги коррозии. Особенно это свойственно дешевым моделям из нержавеющей стали или алюминия. Временно решить проблему можно пайкой теплообменника, но через некоторое время он снова начнет протекать. Лучше заменить его на новый. Другая проблема – постепенное засорение внутреннего просвета накипью и другими примесями, из-за этого ухудшает теплообмен между газовой горелкой и водой. Решить ее поможет прочистка теплообменника специальным раствором кислоты, которая растворяет накипь. В любом случае понадобится помощь специалиста.

Неисправность мембраны. Для автоматического включения колонки при подаче воды в ней предусмотрен водяной регулятор. Он представляет собой емкость, разделенную гибкой резиновой мембраной на два отсека. В первый поступает вода из контура водоснабжения, во втором установлен шток с пружиной, соединенный с клапаном подачи газа. При включении воды она заполняет первый отсек и давит на мембрану, которая двигает шток и открывает подачу газа. При перекрытии воды давление в первом отсеке падает, и шток под действием пружины возвращается на место. Со временем резиновая мембрана изнашивается и рвется. Как следствие – колонка включается не сразу или не работает вовсе. Единственный способ решить проблему – замена мембраны, выполнить которую может только специалист.

Неисправность температурного датчика. Это специальный детектор, который фиксирует температуру теплоносителя (воды). При нагреве до определенного уровня датчик подает сигнал, и система автоматически отключает подачу газа, чтобы избежать перегрева колонки. Иногда это устройство выходит из строя, что проявляется следующим образом:

• Колонка зажигается, но быстро потухает;

• Прибор начинает самопроизвольно включаться и выключаться.

Устранить неисправность температурного датчика можно только путем его замены. Также в жаркие летние дни колонка может плохо нагревать воду. Это происходит потому, что в такое время змеевик нагревается быстрее обычного, а теплоноситель остается холодным. При этом температурный датчик фиксирует достижение нужной температуры и отключает колонку. Решить эту проблему можно теплоизоляцией датчика или его настройкой.

Низкий напор воды. Газовая колонка будет работать только при определенном давлении воды в водопроводе. Если он недостаточный, система защиты автоматически отключит устройство, чтобы избежать его поломки. Часто она срабатывает по следующим причинам:

• Общее падение давления в системе водоснабжения – например, при аварии или профилактике. Это нужно уточнить у коммунальной службы и дождаться возобновления подачи воды.

• Засорение фильтров, через которые проходит вода перед попаданием в колонку. Их периодически нужно чистить или заменять на новые.

• Засорение теплообменника накипью, из-за чего уменьшается его внутренний просвет. Засорившийся теплообменник можно прочистить специальным раствором кислоты, растворяющей известковые отложения.

В некоторых старых колонках даже при низком напоре воды горелка продолжает гореть. Из-за этого вода нагревается слишком сильно, а теплообменник быстро прогорает. В целях безопасности стоит заменить такой водонагреватель на более современную модель.

Поломка горелки. Иногда газовая колонка горит, но плохо греет воду, а ее пламя слабое, чадащее и ярко желтого оттенка. Наиболее вероятная причина – слабое горение из-за засорения горелки копотью, пылью и т. д. Решить эту проблему можно только путем демонтажа горелки, ее разборки и тщательной очистки каждого элемента. Также подобный эффект могут давать засорившиеся газовые фильтры. Их также нужно периодически чистить или менять на новые. Выполнить все эти работы может только мастер.

Внезапное выключение колонки. Данная проблема может возникнуть по двум причинам:

• Нарушение контакта магнитного клапана с термопарой. К этому приводят короткие замыкания, возникающие из-за повреждения изоляции. Устранить эту причину можно заменой проводов.

• Неисправность авторегулировки. Эту неисправность можно обнаружить, понаблюдав за работой прибора. Если он 10 минут работает нормально, а потом гаснет и снова зажигается, то нужно отремонтировать датчик горения.

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