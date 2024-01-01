Как выбрать газовую колонку для квартиры?

Существует стереотип, что газовые колонки используются только в старых домах и квартирах, которые не подключены к системе центрального горячего водоснабжения. Однако, на практике они часто используются и как резервные нагреватели – например, при проведении ремонтных или профилактических работах на ГВС. Соответственно, если вы все же решили оборудовать свою квартиру газовой колонкой, то не лишним будет знать несколько рекомендаций по их выбору, а также провести обслуживание газового оборудования заранее.

Газовые колонки или электрические?

В многоквартирных жилых домах источником тепла для работы колонок могут быть только газ или электричество. У каждого из вариантов есть свои достоинства и недостатки:

Электрические легче монтировать, не нужно согласовывать их установку с надзорными органами. В то же время нагрев воды с их помощью выходит существенно дороже.

Газовые водонагреватели сложны в установке и требуют согласования, зато нагрев воды выходит гораздо дешевле по сравнению с электрическими моделями.

Если ваш выбор пал на газовую колонку, нужно серьезно отнестись к ее подбору. В частности, ее мощность должна соответствовать вашим потребностям в горячей воде. Эта характеристика заносится в проект, который потом согласуется с газовой службой. После его утверждения просто так заменить колонку на более мощную уже не получится – потребуется снова решать этот вопрос с газовиками.

Виды газовых колонок

Работающие на газу водонагреватели подразделяются на два основных типа:

Проточные . В таких колонках вода нагревается при ее прохождении по теплообменному контуру и сразу подается на потребители. Благодаря этому они имеют компактные размеры. За счет специальных датчиков современные проточные нагреватели автоматически контролируют температуру и давление воды. То есть, когда вода нагревается до определенного уровня или пользователь закрывает кран (а также если в системе водоснабжения падает давление), она перекрывает подачу газа. Недостатком таких колонок является ограничение по количеству потребителей и достаточно большой расход газа. Лучше всего они подходят для оборудования небольших квартир.

. В таких колонках вода нагревается при ее прохождении по теплообменному контуру и сразу подается на потребители. Благодаря этому они имеют компактные размеры. За счет специальных датчиков современные проточные нагреватели автоматически контролируют температуру и давление воды. То есть, когда вода нагревается до определенного уровня или пользователь закрывает кран (а также если в системе водоснабжения падает давление), она перекрывает подачу газа. Недостатком таких колонок является ограничение по количеству потребителей и достаточно большой расход газа. Лучше всего они подходят для оборудования небольших квартир. Накопительные. Нагреватели этого типа представляют собой бак, в котором вода нагревается газовой горелкой. Когда накопитель наполняется водой, колонка начинает подогревать воду, а как только достигнута нужная температура – автоматически отключается. Такие установки экономнее расходуют газ, что снижает расходы на эксплуатацию. Однако, они стоят дороже проточных, требуют проведения подготовительных работ по монтажу и имеют большие размеры. Кроме того, при опорожнении бака нужно некоторое время, чтобы он снова наполнился. В основном накопительные колонки применяются в частных загородных домах.

Критерии выбора газовой колонки

Мощность и производительность. Первый показатель характеризует количество вырабатываемой тепловой энергии (в киловаттах), второй – выпуск нагретой воды (литры в минутах). Именно от этого зависит, насколько колонка может обеспечить потребности домовладения в горячей воде. По мощности установки бывают трех диапазонов:

17-19 кВт – достаточно для принятия душа и мойки посуды в разное время, подходит для квартиры, в которой живет 1 человек;

– достаточно для принятия душа и мойки посуды в разное время, подходит для квартиры, в которой живет 1 человек; 20-24 кВт – способны одновременно обслуживать 2 потребителя (например, душ и кухонную мойку), подходит для небольшой семьи;

– способны одновременно обслуживать 2 потребителя (например, душ и кухонную мойку), подходит для небольшой семьи; более 25 кВт – достаточно, чтобы обеспечить горячей водой частный дом.

Считается, что среднестатистический кран расходует 4 литра воды в минуту. Соответственно, чтобы обеспечить одновременно 2 смесителя, производительность колонки должна составлять не менее 8 литров в минуту.

Объем бойлера. Если выбора пал на накопительный бойлер, нужно учесть размер его бака, от которого зависит, сколько потребителей он сможет обслужить до опорожнения. Например, если в квартире проживает 2 человека, которые одновременно пользуются двумя потребителями (душем и мойкой) и принимают душ друг за другом, то объем бойлера должен составлять не менее 50 литров.

Тип розжига. Современные колонки оснащаются пьезоэлектрическим розжигом, который может быть автоматическим или неавтоматическим.

В первом случае пользователю необходимо самому нажимать кнопку, чтобы включить горелку и точно так же ее выключить после использования колонки.

Во втором – колонка зажигается сама при открытии крана и гаснет после его перекрытия. Это позволяет экономнее расходовать газ.

Камера сгорания. По этому критерию колонки делятся на открытые и закрытые. Первые дешевле, но требуют установки дымохода для удаления продуктов сгорания. Вторые этого недостатка лишены, но отличаются большей стоимостью.

Материал теплообменника. Медный змеевик устойчив к коррозии и хорошо передает тепло, но может прогореть при перегреве. Теплообменники из нержавеющей стали устойчивы и к коррозии, и к перегреву, но чуть уступают в плане теплопередачи. Эмалированные также неподвержены коррозии, но при перепадах температуры покрытие может потрескаться.

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