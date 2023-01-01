Течет газовая колонка: причины и что делать

Газовая колонка используется для обеспечения горячей водой квартир в многоквартирных домах, не подключенных к центральной системе ГВС. Одной из распространенных проблем, часто возникающих при эксплуатации этого оборудования, являются протечки. К сожалению, она может привести не только к ухудшению работы самой колонки, но и к более серьезной ситуации – например, утечке газа. В этой статье рассмотрим, по каким причинам появляется эта неисправность, как ее предотвратить или устранить.

Основные причины протечек газовых колонок

В любой газовой колонке есть водяной контур, на который из системы ГВС подается холодная вода. При прохождении через змеевик она нагревается горелкой и подается уже горячей на потребители. Несмотря на кажущуюся простоту этой схемы, на практике устройство газовых колонок включает множество дополнительных элементов, обеспечивающих автоматическое зажигание горелки, регулировку напора воды, расхода газа и т. д. Соответственно, при выходе из строя некоторых элементов водяного контура происходит его разгерметизация и, как следствие, протечка.

Соединительные элементы. Водяной контур колонки состоит из входного и выходного патрубков, редуктора и теплообменника. Резьбовые соединения между ними – это потенциально ослабленные места, которые для герметичности уплотняются резиновыми прокладками, а сверху обрабатываются герметиком. Протечка может возникнуть по следующим причинам:

• Износ резиновых прокладок и разрушении герметика из-за агрессивного химического воздействия газа, высокой температуры и давления. В этом случае проблема решается их заменой на новые.

• Некорректная (слишком сильная или слабая) затяжка резьбовых соединений. Данная проблема решается либо правильным соединением, либо (если резьба сорвана) – заменой соединяемых деталей и соединительных элементов.

Повреждение редуктора. Этот элемент устанавливается в водяной контур колонки и предназначен для автоматической подачи газа при прохождении потока воды нужного напора. Он состоит из металлического корпуса и гибкой мембраны, которая соединена штоком с газовым клапаном. Когда в колонку подается вода, под действием давления гибкая мембрана меняет свое положение, активируя клапан подачи газа. Протечка в этом элементе возникает по двум причинам:

• Из-за прорыва мембраны, которая перестает сдерживать воду, и жидкость начинает сочиться из предохранительного клапана;

• При повреждении (износе) прокладки штока, из-за чего вода начинает протекать сквозь нее и скапливаться в водном узле колонки.

Обе проблемы можно устранить только путем замены всего редуктора на новый, потому что эта деталь неразборная.

Износ теплообменника. Змеевик – это изогнутая металлическая (стальная, медная, алюминиевая) труба, расположенная непосредственно около горелки. Именно в ней происходит нагревание воды перед подачей на потребитель. Из-за регулярного теплового и химического воздействия и резких перепадов температуры металл теплообменника постепенно корродирует и прогорает. В определенный момент это приводит к нарушению его целостности. На ранних этапах поломки это проявляется как скопление конденсата на внутренних элементах колонки, затем – в виде полноценной протечки теплоносителя.

На стадии микротрещины проблему можно купировать, наложив на проблемный участок хомут. Но эта мера лишь отсрочит полный выход теплообменника из строя. Поэтому полноценным решением будет либо запаивание змеевика в месте протечки, либо его замена на новый.

Можно ли пользоваться протекающей горелкой?

Использование горелки даже с минимальной протечкой опасно. При разгерметизации водяного контура в нем падает давление, что влечет неправильное распределение газового потока. Как следствие возможны утечки газа, что уже чревато отравлением жильцов или взрывом. Также, если протечка произошла на участке контура, расположенного над горелкой, капающая вода будет гасить пламя, что также может привести к аналогичным последствиям. Хотя современные колонки оснащены системой автоматического отключения газа при нарушении давления в водяном контуре, абсолютной гарантии безопасности это не дает. Кроме того, если напор воды недостаточен из-за протечки, колонка не запустится вовсе. В любом случае проблему необходимо устранять.

Что делать, если газовая колонка начала протекать?

При обнаружении протечки в газовой колонке порядок действий следующий:

• Перекрыть подачу воды и газа в колонку, чтобы исключить возникновение опасной ситуации;

• Подставить под протекающую колонку емкость для сбора капающей воды;

• Снять с колонки внешний кожух для доступа к внутренним элементам;

• Проверить места соединений на предмет протечки, при обнаружении неисправного – снять с него герметик и раскрутить;

• Проверить состояние уплотнительных прокладок, при необходимости заменить изношенный уплотнитель, зачистить резьбовые соединения от ржавчины;

• Если место протечки расположено выше шлангов, воду из контура придется слить полностью с помощью насоса или моющего пылесоса с обратной тягой;

• При разгерметизации змеевика или редуктора эти элементы нужно полностью отсоединить от колонки.

Пайка теплообменника осуществляется припоем с помощью паяльника мощностью не менее 100 Вт, разогретого до температуры 180ᵒС. Толщина слоя припоя должна составлять 2 мм. Перед пайкой теплообменник необходимо полностью высушить, очистить от ржавчины и других загрязнений, а также обезжирить.

Как только место протечки ликвидировано или неисправный элемент заменен на новый, сборка колонки осуществляется в обратном порядке. Полностью собранную подключенный к водо- и газопроводу водонагреватель необходимо проверить, включив подачу воды и газа.

Профилактика протечек газовой колонки

Чтобы избежать протечки газовой колонки, необходимо регулярно проводить ее обслуживание:

• Диагностику, включающую внешний осмотр, замер давления в водяном и газовом контуре;

• Замену резиновых уплотнителей в соединениях, так как они постепенно изнашиваются из-за температурного, механического и химического воздействия;

• Настройку колонки под текущее давление в системе водообеспечения, которое также может меняться;

• Очистку входных и выходных фильтром – со временем они забиваются твердыми частицами ржавчины и извести, присутствующими в воде;

• Замену элементов питания (батареек или аккумуляторов) автоматики колонки.

Профилактические работы нужно проводить минимум раз в 2-4 года в зависимости от модели водонагревателя. Но рекомендуется осуществлять их раз в 1-2 года. Часть работ можно выполнить самостоятельно, однако лучше доверить профилактику профессионалам. Располагая необходимыми инструментами и навыками, они смогут заметить проблему на ранней стадии развития, тогда ремонт будет менее дорогим и более эффективным. А найти квалифицированного мастера вы можете с помощью сервиса Gasworkers. Зарегистрировавшись, вы получаете доступ к расположенным поблизости газовым службам и частным специалистам, имеющим допуск к работам с газовым оборудованием.