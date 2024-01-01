Автономное отопление частного дома: виды, плюсы и минусы

Все большее число россиян рассматривают частный дом как более удобную альтернативу городской квартире. Действительно, наличие собственного участка в частном секторе, удаленном от шумных автомагистралей и городского смога, обеспечивает в целом более благоприятные условия для жизни – особенно, если в семье есть дети. Однако, владельцы частных домов в большинстве случаев вынуждены пользоваться автономным отоплением своей жилплощади. О том, какие способы обогрева существуют, каковы их преимущества и недостатки – читайте в данной статье.

Газовая система отопления

Источником энергии в автономном газовом отоплении является природный газ, добываемый из подземных месторождений и затем распространяемый по газотранспортному трубопроводу. Непосредственно в доме топливо сжигается в газовом котле – в зависимости от его конструкции, полученное тепло идет либо только на обогрев, либо дополнительно на автономное горячее водоснабжение.

Достоинства:

Экономичность. Природный газ является самым эффективным и одновременно наиболее дешевым источником энергии из доступных на сегодняшний день. Этому способствует и наличие у России крупных месторождений данного топлива, из-за чего нашей стране не нужно закупать его по повышенным ценам в других странах. В среднем, месячная стоимость отопления газом в зависимости от размера дома составляет 3-6 тысячи рублей.

Экологичность. Природный газ – очень чистое топливо, при сжигании которого в воздух выбрасывается только углекислый газ и водяной пар с очень малой долей иных примесей. С одной стороны, это наносит меньший ущерб окружающей среде, с другой – делает газовое отопление более безопасным для человека.

Удобство. Однажды подключенный к газопроводу котел не нуждается в регулярной загрузке топлива – газ в него поступает постоянно, пока открыт отсекающий вентиль. Это существенно упрощает эксплуатацию отопительного оборудования.

Недостатки:

Потенциальная опасность. Природный газ легко воспламеняется, его утечка может привести к взрыву или пожару. Кроме того, сам по себе он токсичен и при высоких концентрациях в воздухе способен вызвать отравление. Опасность увеличивается и потому, что утечку газа сложно обнаружить быстро. Поэтому к газовому оборудованию предъявляются столь высокие требования по безопасности, а его поверку владелец дома должен выполнять регулярно с помощью квалифицированных специалистов.

Зависимость от газотранспортной системы. Автономность газового отопления не абсолютна – оно возможно только в местах, где проложена газотранспортная магистраль. В отдаленных регионах, где ее нет, приходится использовать либо газовые баллоны, что в перспективе невыгодно финансово, либо отапливать дом другими способами.

Электрическое отопление

Источником энергии в этом случае является электрический ток, вырабатываемый на электростанциях и поступающий в дом по высоковольтной линии. В самом доме он преобразуется в тепло с помощью нагревательных котлов, радиаторов или системы «теплый пол» с термоэлектрическими элементами (зачастую используются все три способа обогрева).

Достоинства:

Централизованный контроль температуры. Электрические нагревательные котлы легко управляются, можно контролировать обогрев помещения из единого центра, точно настроив температуру отопительных элементов.

Простота установки. Для электрических нагревательных котлов и радиаторов не нужно обустраивать отдельное помещение (котельную), а также систему дымоудаления. Это особенно выгодно для небольших домов с ограниченной площадью.

Бесшумность. Электрические нагреватели практически не издают шума, по этому критерию они превосходят любые другие виды отопления.

Безопасность. Так как в электрических котлах не используется горючее топливо, то вероятность возгорания существенно меньше.

Недостатки:

Высокая стоимость электроэнергии. В большинстве случаев она ограничивает использование электрического отопления как резервного из-за больших коммунальных платежей.

Зависимость от поставщиков энергии. Электрическое отопление возможно только там, где проведены соответствующие линии. Кроме того, оно не будет работать при отключении электроэнергии.

Отопление на твердом топливе

В таком автономном отоплении источником тепловой энергии является твердое топливо – каменный уголь, торф или дрова, сжигаемые в котле, подключенном к жидкостным радиаторам, или в камине/печи.

Плюсы твердотопливного отопления:

Дешевизна. Конструкции котлов и тем более печей и каминов гораздо проще, чем электрических, газовых или дизельных установок, что обуславливает их относительно низкую стоимость. Кроме того, по своей доступность твердое топливо уступает только газу.

Высокая автономность. Твердое топливо есть практически везде – хотя бы в виде дров. Поэтому им можно отапливать дома, расположенные вдали от электрических или газовых сетей.

Безопасность. Твердое топливо трудно воспламеняется, поэтому требования к безопасности его хранения значительно ниже. Процесс его горения более контролируемый, что делает работу таких систем менее опасной по сравнению с газовыми или дизельными.

Недостатки:

Невозможность автоматизации. Процесс сгорания твердого топлива (и, следовательно, обогрев помещения) сложно контролировать, а пользователю приходится периодически добавлять его в котел или печь по мере прогорания.

Сложность хранения топлива. Уголь, дрова или торф необходимо постоянно держать в сухом состоянии, для чего требуется отдельное закрытое помещение. Кроме того, сам котел из-за выделения большого количества дыма лучше устанавливать в котельной.

Низкий КПД. При сгорании даже высококачественного угля, древесины или торфа на обогрев идет только от 50 до 85% энергии. Для сравнения, у газовых котлов этот показатель достигает 95-99%.

Дизельное отопление

В данном случае тепловая энергия вырабатывается при сжигании жидкого углеводородного топлива – солярки. В дизельном котле через теплообменник она передается жидкому теплоносителю, который распространяет тепло через радиаторы в помещения дома.

Преимущества:

Высокая автономность. Дизельное топливо можно хранить в больших емкостях, что удобно в домах, удаленных от электрических и газовых сетей. Хотя периодически солярку все же придется откуда-то привозить.

Высокий КПД. Этот показатель у дизельных котлов достигает 90%, что немного уступает газовому отоплению, но существенно превосходит твердотопливное.

Недостатки:

Потенциальная опасность. Солярка (особенно ее пары) легко воспламеняются, что может привести к пожару. Кроме того, из-за токсичных паров и емкость с топливом, и сам котел должны располагаться в отдельном помещении.

Высокая стоимость топлива. Хотя само дизельное отопительное оборудование стоит сравнительно немного, по затратам на солярку оно существенно превосходит все остальные способы обогрева.

Сложность эксплуатации. Из-за образования большого количества сажи при сгорании солярки дизельный котел необходимо часто чистить и обслуживать, а его работу должны периодически контролировать специалисты.

По совокупность характеристик для владельцев частных домов газифицированных регионов России наиболее выгодным является именно газовое отопление. Заказать его установку, ремонт или обслуживание вы можете на сайте Gasworkers, зарегистрировавшись и оставив заявку на выполнение работ.