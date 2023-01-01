Большой расход газа в котле: основные причины и способы устранения проблемы

Работа газового котла всегда ведет к определенному расходу газового топлива. Собственно, поэтому владельцам такого оборудования и приходится ежемесячно оплачивать услуги газоснабжающей компании. Однако, в некоторых случаях расход газа становится чрезмерно большим, не соответствующим реальным потребностям пользователей. Как правило, это свидетельствует об определенных неисправностях в работе оборудования. В этой статье рассмотрим основные из них, а также меры по их профилактике и устранению.

Котел работает постоянно или редко отключается

В современных котлах отключение и включение горелки осуществляется автоматически. Автоматика фиксирует температуру теплоносителя на выходе и на входе в теплообменник. Если на выходе она меньше установленного значения – горелка включается и нагревает воду. Когда ее температура достигает нужного значения, система автоматически перекрывает подачу газа. Если этого не происходит, возможны следующие ситуации:

• Неправильно выбрана мощность котла. Чаще всего это происходит, когда площадь отапливаемого помещения большая, а мощность котла – недостаточная. То есть, оборудование просто не справляется с тем, чтобы поддерживать температуру теплоносителя на нормальном уровне, достаточном для обогрева помещения. Для этого ему приходится работать на износ в непрерывном режиме. Часто пользователи самостоятельно выставляют регулятор мощности на минимальное значение, надеясь сэкономить, но результат будет ровно обратный.

• Неправильный монтаж системы отопления. Например, если в отопительном контуре используются массивные чугунные батареи, которые довольно сложно нагреть. Из-за них теплоноситель, циркулирую по системе отопления, быстро остывает, заставляя котел работать в непрерывном режиме.

• Слабый или неисправный насос. За циркуляцию теплоносителя в системе отопления отвечает насос, который либо входит в заводскую комплектацию, либо устанавливается отдельно. Если его мощности не хватает или нарушена его работа, то теплоноситель медленнее циркулирует по отопительному контуру и на обратном входе в теплообменник котла он уже сильно остывает. Что заставляет котел работать в непрерывном режиме.

• Температурный дисбаланс в помещении. Отопительная система всегда рассчитана на определенные теплопотери. Как правило, они рассчитываются при закрытых окнах или дверях – что логично, ведь зимой, когда и требуется отопление, их не раскрывают. Однако, если окна по какой-либо причине открыты или в их конструкции есть серьезные утечки тепла, а также недостаточна теплоизоляция стен, кровли и пола, температура в помещении быстро снижается, заставляя теплоноситель остывать быстрее, чем рассчитано. Из-за этого котел вынужден постоянно гореть, чтобы компенсировать эти тепловые потери.

• Неисправность системы управления. В современных котлах цикл «нагрев-остывание» регулируется автоматически с помощью терморегулятора и основной платы-контроллера. При коротких замыканиях и перепадах тока в сети эти электронные компоненты могут выйти из строя и давать искаженные сигналы на исполнительные устройства (горелки, клапаны подачи газа и т. д.).

• Накипь в теплообменнике. Вода, которая используется в качестве теплоносителя, всегда содержит в себе растворенные соли металлов, а также частицы ржавчины и другие загрязнения. При нагревании эти растворенные компоненты образуют осадок на стенках теплообменника (накипь), которая ухудшает тепловой обмен между пламенем горелки и теплоносителем. Проще говоря, проходя через теплообменник с накипью, вода не нагревается до нужной температуры или на этот нагрев требуется больше времени. А это заставляет котел работать постоянно.

Еще одна причина большого расхода газа не связана непосредственно с самим котлом, который может работать абсолютно исправно. Дело в том, что расход газа в квартирах и домах фиксируется газовым счетчиком. При наличии неисправности в конструкции самого прибора или наведенных помех от расположенных рядом мощных электрических приборов эти показания могут искажаться в сторону больших значений, чем потребляется на самом деле.

Как выявить проблему?

Заметить перерасход газа в газовом котле можно по нескольким признакам:

• Недостаточный нагрев батареи при выставленной расчетной мощности котла или, напротив, очевидный перегрев помещения и минимальной мощности нагревателя;

• Слишком высокие показания газового счетчика, его непрерывная работа, не зависящая от реального потребления газа;

• Непрерывная работа газовой горелки котла или ее отключение на очень короткие промежутки времени.

Если вовремя не обратить внимание на перерасход газа в котле, это может привести не только к чрезмерным платежам за топливо. Работая в непрерывном режиме, котел быстрее изнашивается, что чревато его быстрой поломкой. В этом случае платить придется не только за газ, но и за само оборудование.

Что делать, если котел расходует слишком большое количество газа?

Самый верный способ решить проблему – это обратиться в газовую службу или к сертифицированному мастеру. Используя профессиональное оборудование и инструменты, они проведут диагностику нагревателя и быстро выявят проблему. В то же время некоторые работы можно выполнить и самостоятельно – например:

• Проверить регулятор мощности котла – если он стоит на минимуме замой, стоит выставить температуру по меньшей мере на 50-60ᵒС.

• Проверить исправность циркуляционного насоса, который подает теплоноситель в отопительную систему.

• Проверить работу счетчика – сделать это просто, достаточно отключить все газовое оборудование и посмотреть на табло прибора. Если он продолжает «крутить», то проблема, скорее всего, в его поломке или наличии поблизости источников электромагнитных помех.

• Проверить, закрыты ли окна и двери в помещении, нет ли в стенах, дверных косяках, крыше и подоконниках прорех, через которые уходит тепло. При наличии таковых можно заделать их монтажной пеной или иными утеплителями.

Если проблема однозначно в самом котле, то стоит обратиться к профессионалам. Только сертифицированный специалист имеет право заниматься ремонтом газового оборудования. Также он поможет рассчитать правильную мощность котла с учетом площади помещения, используемого оборудования, тепловых потерь здания и т. д. Найти поблизости надежного частного мастера или газовую службу вы можете, зарегистрировавшись на сайте Gasworkers.