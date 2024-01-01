Электрический или газовый котел отопления – какой лучше?

Сегодня производители отопительного оборудования предлагают большое разнообразие котлов, из которых наибольшей популярностью пользуются газовые и электрические. У каждого из этих типов есть свои достоинства и недостатки. В этой статье рассмотрим их подробнее и выясним, какой из них предпочтительнее установить для обогрева квартиры или частного дома.

Цена отопления

При эксплуатации и электрического, и газового котла расходуется платный ресурс – в первом случае электроэнергия, во втором газ. Соответственно, возникает вопрос: сколько придется платить в месяц? Предварительно ответить на него можно, воспользовавшись распространенной формулой «1кВт на 10 м2».



Сразу оговоримся, что это очень упрощенная формула, не учитывающая теплопотери, климат и другие факторы. Но для предварительного расчета использовать ее можно:

У электрических котлов КПД почти равен 100%, то есть 1 кВт потребляемой электрической энергии можно с округлением приравнять к 1 кВт вырабатываемого тепла. Средняя стоимость 1 кВт электричества в России составляет 3,6 рублей.

У газовых котлов КПД достигает, в зависимости от модели 85-95%. Сжигание 1 м3 газа дает примерно 10,5 кВт тепловой энергии, с учетом КПД нагревателя – около 9,5 кВт. При этом стоимость такого объема топлива всего 6,8 рублей в среднем по России. То есть, разделив ее на количество вырабатываемого тепла, получаем приблизительно 0,72 рубля, что примерно в 5 раз дешевле, чем стоимость электричества.

Если применить этот расчет к гипотетическому дому площадью в 100 квадратных метров, то на его отопление электричеством в месяц придется потратить около 25 000 рублей, а газом – всего примерно 5200 рублей. В реальности расходы в обоих случаях будут даже меньше, так как в некоторые дни температура повышается и, соответственно, снижаются затраты энергии на обогрев. Но разница в любом случае остается ощутимой.

Если выгода газового отопления очевидна, зачем вообще рассматривать электрические котлы? Причин несколько:

Если выгода газового отопления очевидна, зачем вообще рассматривать электрические котлы? Причин несколько: Во-первых, в некоторых регионах, особенно в удаленных населенных пунктах, отсутствует централизованное газоснабжение. И попытка провести его может увеличить стоимость газификации дома в разы.

Во-вторых, в зависимости от региона тарифы на электричество сильно меняются – в некоторых местах они опускаются до 2 рублей за 1 кВт.

Цена котла и установки



Стоимость котла отопления зависит от его мощности, однако, при одинаковом значении этого показателя цена электрической установки существенно меньше по сравнению с газовой. Причина – в более простой конструкции электрического водонагревателя. В целом она включает только термоэлектрический нагреватель (ТЭН), термостат для контроля температуры и теплообменник. В газовом же котле присутствует также горелка и электророзжиг, которые сами по себе устроены сложнее, поэтому стоят дороже. Если добавить к этому систему защиты, автоматику, предохранительные клапаны, датчики давления воды и газа, а также другие элементы, то разница в цене становится очевидной и оправданной.

С монтажом все еще сложнее – и опять не в пользу газовых котлов. Установить электрический котел можно самостоятельно, следуя указаниям в инструкции и правилам обращения с электроприборами. А монтаж газового котла требует соблюдения строгих норм по обращению с газовым оборудованием как источником повышенной опасности. Проводить все монтажные работы может только сертифицированный специалист или сервисная компания, услуги которых стоят недешево. К тому же для установки газового нагревателя необходимо, чтобы помещение соответствовало определенным требованиям – в противном случае надзорные органы просто не выдадут соответствующее разрешение.

Особенности эксплуатации



И электрический, и газовый котел являются энергозависимыми – то есть для их работы необходимо подключение к электрической сети. Но если для второго она нужна только чтобы поджечь газ и обеспечить питание электронных систем, то у первого электричество является основным источником тепловой энергии, поэтому его расход гораздо существеннее. Поэтому при покупке электрического котла необходимо удостовериться, что выделенная на дом линия поставляет достаточное количество электроэнергии. В противном случае нужно запрашивать дополнительную мощность или трехфазное подключение, что приведет к лишним тратам.

В свою очередь, газовый котел нуждается по правилам безопасности в ежегодном обслуживании. Это платная услуга, которую предоставляют сертифицированные мастера и компании, что также приводит к дополнительным расходам.

Последний аспект сравнения – безопасность. Потенциально газовые котлы могут вызвать отравление или взрыв при утечке газа, а электрические – удар током из-за нарушения правил подключения или обрыва проводов. Но в целом современные устройства обоих типов считаются безопасными за счет использования в них специальных систем защиты, датчиков, которые сигнализируют о возможных неисправностях и автоматически прекращают работу водонагревателей при поломке.

Вывод

Если руководствоваться только критерием экономичности, то использование газового котла для отопления значительно дешевле. Однако, на практике это не обязательно означает выгоднее. Для точно ответа на этот вопрос необходимо учесть множество факторов, таких как уровень газификации региона, цены на электричество и газ, теплопотери дома и т. д. Лучше всего доверить решение этой задачи квалифицированным специалистам, которые проведут необходимые расчеты и выработают рекомендации. Найти такого мастера или сервисную компанию вы можете с помощью сервиса Gasworkers. У нас зарегистрированы только сертифицированные специалисты, имеющие допуск к работе с газовым оборудованием – это гарантирует высокое качество и безопасность предоставляемых услуг.