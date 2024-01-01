Газовые котлы: типы и отличия

Обустраивая автономное отопление в своем доме, многие домовладельцы часто сталкиваются с проблемой выбора газового котла. Действительно, это оборудование сегодня представлено на рынке в большой количестве различных вариаций, каждая из которых имеет особенности, достоинства и недостатки. В этой статье рассмотрим основные типы газовых котлов и их отличия друг от друга, а также специфику применения.

Виды котлов по энергоизвлечению

Все газовые котлы работают на энергии сгорания газа, которая нагревает воду в теплообменнике. Однако, механизм извлечения этой энергии может различаться – по этому критерию котлы подразделяются на 2 основных типа:

• Конвекционные. Это наиболее распространенный и доступный на рынке тип газовых котлов. Он работает по простой схеме – расположенная под теплообменником газовая горелка нагревает воздух в камере сгорания, который поднимается вверх и передает тепловую энергию теплообменнику. Остаточные продукты сгорания через дымоход удаляются наружу. Конвекционные котлы имеют простую конструкцию и более доступную стоимость. Однако, часть тепловой энергии, уходящая вместе с продуктами сгорания топлива и горячим воздухом растрачивается впустую, из-за чего их эффективность и экономичность снижена (КПД не более 92%).

• Конденсационные. В таких котлах горелка также нагревает основной теплообменник, однако незадействованная тепловая энергия, которая обычно уходит «в трубу», высвобождается из водяного пара путем его охлаждения дополнительным теплообменником. Благодаря этому КПД достигает 110% (суммируется энергия сгорания топлива и конденсации). Однако, стоят такие котлы заметно дороже за счет более сложной конструкции. В отличие от конвекционных моделей их нужно обязательно устанавливать в отдельном помещении. К тому же далеко не во всех регионах России есть условия для их эффективной работы.

Виды котлов по режиму работы

По этому признаку газовые котлы также подразделяются на 2 типа:

• Одноконтурные. Эти модели предназначены только для обогрева помещения. Для этого они оснащены одним теплообменником, по которому с помощью циркуляционного насоса циркулирует теплоноситель. Одноконтурные котлы имеют простую и надежную конструкцию, они более доступны по цене. А за счет компактной конструкции занимают мало места в помещении. Однако, если в доме нужно организовать систему ГВС, необходимо будет дополнить котел дополнительным водонагревателем.

• Двухконтурные. Такие газовые котлы оснащаются дополнительным теплообменником для нагрева воды, поступающей на потребители. Такой змеевик может быть отдельным от основного или представлять с ним единую конструкцию, в которой контуры для отопления и для ГВС разделены металлическими стенками. У двухконтурных котлов независимо от конструкции теплообменника есть два недостатка. Во-первых, нагреватель в одно и то же время может задействовать только один из контуров. Соответственно, во втором в этот момент происходит застой воды и образование накипи. Также во время работы на ГВС отключается отопительный контур, что приводит к снижению нагрева помещения. Поэтому вместе с двухконтурными котлами рекомендуется устанавливать бойлеры косвенного нагрева.

Типы котлов по схеме размещения

В зависимости от того, как монтируется котел в помещении, он может быть двух типов:

• Настенным. Это компактная модель мощностью до 30 кВт, оснащенная закрытой горелкой, которую можно установить на стену или в стенную нишу в ванной, а также встроить в кухонный гарнитур. Недостаток настенного котла – сравнительно небольшая производительность, поэтому он предназначен в основном для типовых городских квартир и небольших загородных домов и дач.

• Напольным. Такой котел устанавливается на пол и имеет более крупные размеры, поэтому для его монтажа потребуется отдельное помещение. В то же время он не ограничен по мощности, может работать одновременно на отопление и ГВС в больших домах и квартирах площадью от 200 м2.

В любом случае, при установке и напольных, и настенных котлов необходимо соблюдать определенные требования по пожарной безопасности. Поэтому, если вы приобретаете напольную модель, необходимо заранее выделить для нее отдельное помещение в доме.

Типы камеры сгорания у газовых котлов

Камера сгорания – это пространство, в котором сжигается газовоздушная смесь с выделением тепловой энергии. У газовых котлов она бывает 2 типов:

• Закрытая. В конструкции такой камеры предусмотрен вентилятор, который принудительно нагнетает в нее воздух для сжигания топлива по коаксиальному дымоходу, по которому одновременно наружу выходят продукты сгорания. Это позволяет не обустраивать в доме или квартире систему вентиляции, но делает сам котел зависимым от электропитания.

• Открытая. В такие камеры воздух для сжигания топлива поступает из помещения, где установлен котел. Это позволяет упростить их конструкцию и сделать ее энергонезависимой, но накладывает определенные требования на характеристики помещения – в частности, они должны иметь определенную площадь, соответствующую мощности котла, а также систему приточно-вытяжной вентиляции.

Выбор конкретной модели газового котла требует учета многих факторов и понимания, как работает система автономного отопления и ГВС. Лучше доверить решение этой задачи профессионалам, которых вы можете найти с помощью сервиса Газворкерз. У нас зарегистрированы только сертифицированные специалисты, имеющие допуск к работе с газовым оборудованием, поэтому вы можете быть уверены в их услугах.