Газовый котел коптит: решаем проблему

Работа газового котла отопления основана на энергии сжигания природного или сжиженного газа. При этом образуются продукты сгорания, к которым, помимо основных компонентов – углекислого газа и водяного пара – добавляется сажа, представляющая собой мелкие твердые частицы углерода, образовавшегося при неполном сгорании углеводородного топлива. Как правило, при исправной работе котла ее количество невелико, но, если оборудование функционирует неправильно, копоти становится заметно больше. Она постепенно засоряет дымоход, оседает на стенках теплообменника, ухудшая его характеристики. Рассмотрим основные причины, почему коптит котел, и способы решения проблемы.

Слабый приток воздуха. Горение топлива – это его окисление кислородом воздуха с высвобождением тепловой энергии. Соответственно, если в камеру сгорания поступает недостаточное количество воздуха, газ будет сгорать неполностью, образуя сажу. Возникать такая ситуация может под воздействием множества факторов:

Перепадов давления в шахте при порывистом ветре – чтобы этого не происходило, нужно оснастить оголовок трубы дефлектором;

Засорения дымохода или обледенения оголовка – в этом случае нужно прочистить шахту или удалить лед;

Неправильного диаметра шахты – в этом случае даже незасоренный дымоход будет обеспечивать меньшую тягу, чем нужно котлу, поэтому придется изменить ее конструкцию;

Неисправности вентилятора – в котлах с принудительным притоком воздуха эта неисправность приводит к поступлению меньшего количества воздуха, чем необходимо.

Излишек воздуха. Слишком большое количество воздуха тоже не способствует работе газового котла. Сильная тяга делает пламя горелки нестабильным и быстро охлаждает стенки камеры сгорания, из-за чего топливо сжигается неполностью. Как правило, такое случается при неправильном подборе характеристик котла и/или дымохода. В этом случае необходимо либо изменить конструкцию шахты (в частности, установить в ней регулятор тяги), либо заменить котел на модель с другими параметрами.

Низкокачественное топливо. Газ может содержать влагу и твердые частицы примесей, которые также препятствуют полному сгоранию топлива. Кроме того, твердые частицы сами могут обугливаться при горении газа, образуя сажу. Для решения данной проблемы производители котлов и газовые службы рекомендуют оснащать нагреватели фильтрами.

Низкое давление подачи газа. В централизованной системе газоснабжения поддерживается определенный уровень давления. Оно нормировано так, чтобы соответствовать рабочим характеристикам газовых котлов. Однако, при одновременном пользовании газом множества потребителей, подключенных к сети (например, в морозную погоду), давление в системе может упасть, приводя к нестабильному поступлению топлива в камеру сгорания. Также данная проблема может наблюдаться при неисправности газового счетчика или засорении газопровода.

Загрязнение горелки. Форсунки горелки из-за частого горения газа постепенно засоряются сажей. При низком качестве топлива или накоплении на ней частиц пыли этот процесс происходит быстрее. Газ начинает хуже поступать в камеру сгорания, из-за чего его горение становится менее стабильным. Также сажу образуют сами сгорающие частицы пыли, осевшие на форсунках. Чтобы этого не произошло, необходимо регулярно очищать горелку от скапливающейся копоти.

Низкая температура теплоносителя. В газовом котле пламя нагревает змеевик с теплоносителем до определенной температуры. Чаще всего это 80-85ᵒС. Если теплоноситель нагревается недостаточно, то продукты сгорания топлива быстро охлаждаются змеевиком и ухудшают тягу в дымовом канале.

Как устранить образование копоти в газовом котле?

Конкретное решение зависит от причины, по которой котел начал коптить. При некорректном распределении воздушных потоков, нарушающих приток воздуха в камеру сгорания котла, необходимо проверить систему дымоудаления и вентиляции помещения на соответствие строительному проекту, нормам СНиП и пожарной безопасности. Если обнаруживаются даже небольшие расхождения, дымоход придется перестраивать и дорабатывать. Наиболее простой способ – увеличить его длину, если около дома есть препятствия, нарушающие циркуляцию воздуха снаружи.

Если пламя задувает ветром, необходимо обратное решение – уменьшение диаметра дымохода, для чего в него вставляют дополнительную утепленную трубу. Это увеличивает температуру в камере сгорания, способствуя более полному сжиганию топлива.

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