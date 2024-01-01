Газовый котел не зажигается: что делать?

В большинстве современных газовых котлов розжиг горелки происходит автоматически с помощью пьезоэлемента. При подаче на него тока он выдает искру, от которой и вспыхивает пламя горелки. Однако, в некоторых случаях розжига не происходит – это достаточно распространенная неисправность газовых котлов. Разберемся, почему она возникает и как можно вернуть оборудование в рабочее состояние.

Снижение напряжения в сети. В котлах с автоматическим поджигом пьезоэлемент срабатывает при подаче на него тока из розетки. Если этого не происходит, проблема может быть в неисправностях самой сети электроснабжения. Нужно внимательно осмотреть пробки, розетку, к которой подключается нагреватель, а также сетевой шнур. Оптимальный вариант – установка стабилизатора напряжения, который компенсирует перепады сигнала в сети питания и заодно защищает электронику котла от повреждения. Также в некоторых котлах пьезорозжиг может работать на батарейках. Средний срок их работы – 6-8 месяцев, потом напряжение от них начинает падать. Часто это проявляется тем, что котел зажигается не с первого раза. В такой ситуации нужно просто установить новый элементы питания.

Поломка блока розжига. В автоматических котлах розжигом управляет специальный электронный модуль. Он также может выйти из строя – для этого нужно проверить его мультиметром. Прибор в режиме омметра подсоединяется к выходным контактам блока, после чего замеряется сопротивление на них. Если оно составляет 650-750 Ом, устройство исправно. При наличии обрыва прибор покажет код 1, при коротком замыкании – 0. Эти неисправности устраняются заменой блока розжига на новый.

Поломка газового клапана. Это устройство открывает и перекрывает газопровод при использовании или неиспользовании котла. Его поломка может быть обусловлена как засорением самого клапана, так и выходом из строя катушки индуктивности, которая им управляет. Чтобы установить точную причину, к контактам катушки нужно подсоединить омметр и замерить сопротивление, предварительно обесточив котел. Если оно составляет 80-90 Ом, устройство работает нормально. Другие показания свидетельствуют о том, что нужно провести чистку газового клапана или замену его катушки.

Неисправность датчика пламени. В автоматических и полуавтоматических котлах подача газа контролируется термопарой. При загрязнении ее электродов или полном выходе датчика из строя автоматика нагревателя полностью ограничит приток газа в камеру сгорания. Устранить проблему поможет очистка электродов термопары от сажи и оксидной пленки наждачной бумагой или полная замена датчика на новый.

Слабая приточная вентиляция. Зажигание газа происходит только при постоянном наличии кислорода в камере сгорания. Для этого в котел должен постоянно поступать свежий воздух. В моделях с закрытой камерой сгорания он нагнетается вентилятором, который может выйти из строя – в этом случае потребуется его замена. В котлах с открытой камерой приток воздуха происходит естественно под действием тяги в дымоходе. Если этого не происходит, то возможной причиной может быть недостаточный приток воздуха в помещение с улицы из-за герметизирующих уплотнителей на окнах и дверях. Проблема устраняется путем установки приточных клапанов на окнах. Другая вероятная причина – засорение или обледенение дымохода. Сужение его просвета приводит к тому, что в нем ухудшается движение воздуха. Данная проблема решается прочисткой канала дымохода, при этом необходимо соблюдать правила безопасности при работе на крыше.

Поломка электроники. В автоматических и полуавтоматических котлах процесс работы контролируется датчиками и исполнительными устройствами (клапанами). При превышении допустимого температурного порога в дымоходе система безопасности автоматически перекрывает подачу газа во избежание пожара. Если какой-либо из элементов цепи неисправен, топливо также не будет подаваться в камеру сгорания. Необходимо осмотреть каждый компонент цепи на предмет разорванных или окисленных контактов, проверить их исправность с помощью омметра. Неисправные датчики или исполнительные устройства требуют замены.

Недостаточное утепление дымохода. В регионах с холодным климатом дымоход газового котла должен быть утеплен. Если этого не сделать, нагретый воздух в нем будет быстро остывать и опускаться вниз, блокируя выход продуктов сгорания. Также недостаточное утепление приводит к образованию на стенках дымохода конденсата и наледи, которые также снижают тягу.

При возникновении проблем с розжигом котла лучше обратиться за помощью к сертифицированному специалисту. Он поможет правильно установить причину неисправности и устранит проблему. Найти такого мастера или сервисную компанию вы можете на сайте Газворкерз – мы сотрудничаем с сертифицированными специалистами, поэтому гарантируем быстрое и качественное выполнение ремонтных работ.