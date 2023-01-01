Газовый котел включается и сразу отключается: что делать

Работа современного газового котла частично или полностью автоматизирована. Включение и отключение оборудования происходит под действием управляющей электромеханической или цифровой системы. Это обеспечивает безопасную работу водонагревателя в случае изменения давления воды, газа. Однако, бывают ситуации, когда котел включается и тут же отключается, не выполняя свою основную функцию – нагрев воды. В этой статье рассмотрим, почему так происходит и что сделать, чтобы устранить неисправность.

Причины частого включения и отключения котла

Первая ситуация связана с тем, что котел корректно включается, но уже через несколько секунд отключается, после чего цикл повторяется снова и снова. Это явление называется «тактованием» и происходит по разным причинам:

• Самая безобидная – это неправильная настройка мощности котла. Часто это происходит, если она выставлена на максимум, а протяженность системы отопления сравнительно невелика. Иными словами, нагретый в котле теплоноситель просто не успевает остывать, совершая полный круг по системе отопления и вновь попадая в теплообменник. Ведь автоматика котла настроена так, чтобы с помощью горелки нивелировать разницу между температурой воды на выходе из теплообменника и на входе. Если эта разница невелика, то и гореть горелка будет недолго.

• Недостаточное давление в газопроводе. Автоматика котлов соотносит выставленную мощность с давлением газа. Если последнее понижено, система быстро отключает оборудование.

• Перегрев котла. В современных котлах система безопасности контролирует температуру внутренних элементов. Это необходимо, чтобы избежать их поломки и возгорания газа. Если температура превышает установленные производителем пределы, то автоматика самостоятельно отключит горелку, и включит ее только в том случае, когда оборудование остынет до приемлемой температуры.

• Неисправность терморегулятора. Температуру котла контролирует специальное устройство – терморегулятор. Он может выйти из строя из-за короткого замыкания или резких скачков напряжения в сети. В результате терморегулятор подает ложный сигнал о превышении допустимой температуры, и автоматика отключает котел.

Если тактование котла вызвано неправильной настройкой параметров его работы, можно решить ее самостоятельно. Для этого нужно отключить нагреватель и дать ему остыть. Затем выставить мощность котла на минимум, а обороты насоса – на средний уровень, снова включить оборудование и оценить его работу. Если котел все еще отключается, но не так часто, то можно поставить термостат – устройство, которое контролирует температуру воды на обратном контуре. Он автоматически запустит котел, если этот показатель ниже установленного пользователем.

Если тактование связано с низким уровнем давления газа или неисправностью терморегулятора и/или насоса котла, то решить проблему сможет только сертифицированный специалист. Самому владельцу самостоятельно выполнять ремонт газового оборудования запрещено.

Причины быстрого затухания котла

Случается так, что котел включается и тут же затухает, причем окончательно, не включаясь через короткое время. У этого явления могут быть следующие причины:

• Засорение дымохода. Для нормальной работы котла необходимо, чтобы дымоход эффективно и быстро удалял продукты сгорания газа из камеры. Если этого не происходит, то автоматика автоматически отключает нагреватель в аварийном режиме. Наиболее распространенная причина – это засорение дымохода копотью, мусором, льдом (зимой). Также причина может быть в изначально неверно рассчитанном диаметре дымохода, который просто не справляется с потоком продуктов сгорания. Часто это происходит, когда котел заменяют на более мощную модель, оставив прежний дымоход.

• Неисправность термопары. Этот элемент контролирует клапан, который открывает основную подачу газа на горелку. Чтобы котел загорелся, термопара должна сначала разогреться запальником (фитилем) до нужной температуры. Но этого не произойдет, если на поверхности элемента образовался слой окалины или сажи.

• Загрязненных запальник. В этом случае котел загорается буквально на секунду и тут же гаснет. Причина – в засорении фитиля, который поджигает основную горелку. Чаще всего это происходит, если котле используется редко. Также причиной может быть долгий срок службы котла, у которого запальник покрывается налетом копоти или окалины.

• Неисправность газового клапана. Это устройство автоматически открывает или перекрывает газ при подаче/отключении воды. Если он неисправен, то поток газа будет перекрываться сразу после розжига.

Неисправность запальника и газового клапана особенно опасны. Если фитиль не сработал, а клапан открыл подачу газа, будет утечка опасного топлива, что может привести к отравлению или возгоранию.

Если быстрое затухание котла обусловлено неисправностью его элементов, решить проблему поможет только ремонт или замена сломанной детали. Выполнять его имеет право только сертифицированный специалист, имеющий соответствующую лицензию. Найти такого мастера или газовую компанию вы можете, зарегистрировавшись на сайте сервиса Gasworkers. Мы сотрудничаем только с проверенными исполнителями, поэтому гарантируем быстрое и качественное выполнение работ.