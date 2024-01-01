Как выбрать газовый котел для отопления дома?

Сегодня газовый котел – один из самых популярных видов автономного отопления частного дома. Его основные преимущества перед аналогами, работающими на жидком или твердом топливе, а также электричестве, заключаются в высокой тепловой эффективности и экономичности. Однако, чтобы газовое отопление было действительно эффективным, необходимо правильно выбрать газовый котел для дома. В этой статье подробно рассмотрим, на какие критерии нужно обращать внимание при покупке этого оборудования.

Тепловая мощность. Один из самых важных параметров, определяющих, насколько хорошо газовый котел будет обогревать помещение. Важно не просто подсчитать, какое количество тепла выделяет отопительная установка, но и соотнести ее с площадью отапливаемого помещения, а также его тепловыми потерями, которые зависят от качества теплоизоляции дома, температуры окружающей среды в летнее и зимнее время. Когда все эти параметры подсчитаны, нужно выбрать котел с запасом мощности в 20% - это даст страховку на случай аномальных морозов, а также снизит нагрузку на конструкцию отопительной установки. В Интернете существуют онлайн-калькуляторы для подсчета подходящей тепловой мощности котла, но они дают приблизительный результат. Лучше доверить выбор подходящей модели профессионалам, которые учтут все факторы.

Тип монтажа. По этому критерию газовые котлы делятся на настенные и напольные. Первые имеют компактную конструкцию и могут устанавливаться в нежилых помещениях – например, на кухне. Но их мощности хватает только для обогрева небольших квартир или использования в качестве резервного отопления. Напольные котлы более мощные, они способны отопить просторную многокомнатную квартиру или частный дом. Но в большинстве случаев из-за больших размеров и достаточно высокого уровня шума монтировать их можно только в специально отведенных под эти цели котельных.

Тип камеры сгорания. По этому признаку газовые котлы также делятся на две категории- с закрытой и открытой камерой сгорания:

В конструкции первых воздух нагнетается в камеру с помощью встроенного вентилятора, который питается от электросети. При этом и подача воздуха, и удаление продуктов сгорания осуществляются через коаксиальный (труба в трубе) дымоход. Преимущество такой конструкции в высоком КПД, удобстве монтажа и необязательном наличии естественной вентиляции. Недостатки – высокая стоимость, зависимость от электропитания и повышенная шумность работы. Такие котлы устанавливаются в основном в квартирах.

В котлах с открытой камерой сгорания воздух для сжигания газа поступает непосредственно из помещения, а продукты сгорания удаляются через обычный дымоход. Такая конструкция более простая и дешевая, не зависит от электропитания, практически бесшумная. Но для ее эффективной и безопасной работы необходим постоянный приток воздуха – а значит, наличие в помещении хорошей естественной или искусственной вентиляции. Поэтому котлы с открытой камерой сгорания чаще всего устанавливаются в частных домах.

Количество контуров. Контуры – это теплообменники, через которые тепло от сжигаемого газа передается теплоносителю. По их количеству газовые котлы делятся на три типа:

Одноконтурные . Самые простые по конструкции газовые котлы, работающие только на отопление помещения. В них присутствует один контур, который нагревает теплоноситель в системе отопления. Отличаются низкой стоимостью, компактными габаритами и подходят для обогрева квартиры или небольшого дома.

. Самые простые по конструкции газовые котлы, работающие только на отопление помещения. В них присутствует один контур, который нагревает теплоноситель в системе отопления. Отличаются низкой стоимостью, компактными габаритами и подходят для обогрева квартиры или небольшого дома. Двухконтурные . В таких котлах установлено два теплообменника – один работает на отопление, второй обеспечивает горячее водоснабжение. В настенных моделях их работа осуществляется поочередно, а одновременно они работают только в напольных установках. Двухконтурные котлы больше подходят для обогрева частных домов, которые часто не подключены к системе централизованного горячего водоснабжения.

. В таких котлах установлено два теплообменника – один работает на отопление, второй обеспечивает горячее водоснабжение. В настенных моделях их работа осуществляется поочередно, а одновременно они работают только в напольных установках. Двухконтурные котлы больше подходят для обогрева частных домов, которые часто не подключены к системе централизованного горячего водоснабжения. Конденсационные. В обычных одно- и двухконтурных котлах часть тепловой энергии, выделяемой при сжигании топлива, «забирает» с собой водяной пар, удаляемый через дымоход. Из-за этого в лучшем случае такие установки дают КПД в 92-95%. В конденсационных котлах установлен дополнительный теплообменник большой площади, на котором водяной пар конденсируется, отдавая часть своей тепловой энергии. Благодаря этому КПД таких установок достигает пости 100%. Но из-за более сложной конструкции и стоимость конденсационных котлов выше.

Материал теплообменника. Теплообменные контуры газовых котлов изготавливаются из следующих материалов:

Алюминия – отличаются, легкостью и небольшими размерами, но подвержены коррозии и образованию налета, который снижает эффективность установки;

– отличаются, легкостью и небольшими размерами, но подвержены коррозии и образованию налета, который снижает эффективность установки; Стали – такие теплообменники наиболее доступные по цене, но подвержены коррозии и тепловой деформации, из-за чего быстро выходят из строя;

– такие теплообменники наиболее доступные по цене, но подвержены коррозии и тепловой деформации, из-за чего быстро выходят из строя; Нержавеющей стали – усовершенствованный предыдущий вариант, практически неподверженный коррозии и прочный, но нужно следить за качеством сварных соединений, которые от температурного воздействия могут разгерметизироваться;

– усовершенствованный предыдущий вариант, практически неподверженный коррозии и прочный, но нужно следить за качеством сварных соединений, которые от температурного воздействия могут разгерметизироваться; Меди – медные контуры обладают высокой теплопроводностью, неподвержены коррозии, хорошо переносят тепловые нагрузки, но относительно дороги;

– медные контуры обладают высокой теплопроводностью, неподвержены коррозии, хорошо переносят тепловые нагрузки, но относительно дороги; Чугуна – такие теплообменники прочны и надежны, устойчивы к коррозии, но массивны и тяжелы, а также подвержены растрескиванию при температурных нагрузках.

Автоматика. Современные газовые котлы – это электромеханические приборы, функциональность, надежность и безопасность которых во многом определяется электронной «начинкой». Например, наличием датчиков температуры, давления газа в газовой трубе, которые автоматически отключают установку при достижении нужного уровня нагрева помещения или внезапном прекращении подачи топлива. Котлы с более сложной автоматикой стоят дороже, но при этом отличаются большей гибкостью настройки, безопасность, удобством.

Мы рекомендуем доверить выбор подходящей модели газового котла профессионалам. Они учтут не только эти основные, но и другие, более специфические факторы, чтобы предложить наиболее выгодный, безопасный и функциональный вариант. А найти подходящего сертифицированного мастера вы можете, оставив заявку на сайте Gasworkers.