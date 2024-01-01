Какую температуру выставлять на газовом котле?

Любой газовый котел оснащен регулятором температуры, позволяющим настраивать нагрев воды в зависимости от условий окружающей среды, площади отапливаемого помещения, тепловых потерь здания и т. д. При этом чем более высокая выставлена температура, тем больше сжигается газа – и наоборот. Возникает естественный вопрос: как настроить регулятор, чтобы эффективно отапливать помещение при наиболее экономичном расходе топлива? Однозначно ответить на него нельзя, ведь это зависит от множества факторов. Но есть несколько рекомендаций, позволяющих определить наиболее оптимальную температуру в каждом конкретном случае.

Какой температурный режим выбрать?

В любом газовом котле температурный регулятор имеет минимальное, максимальное и промежуточное значение. Рассмотрим, какой температурный режим наиболее оптимален, на примере двухкомнатного деревянного дома площадью 40 м², оснащенного котлом мощностью 24 кВт, со средним утеплением и желаемой температурой воздуха в 21ᵒС.

40 градусов. Этот температурный режим максимально невыгоден экономически. При нем температура в помещении будет ниже желаемой на 1-2 градуса, а батареи начнут остывать уже через несколько часов. Из-за этого горелка и циркуляционный насос будут работать постоянно, что приведет к большому перерасходу энергии – примерно в 3 раза по сравнению с 70-градусным температурным режимом. Особенно нежелательно выставлять котел на 40ᵒС, если он питается от генератора или в доме часто бывают перебои с электроснабжением.

50 градусов. В этом режиме котел уже полностью прогревает все помещение до нужной температуры, батареи остывают гораздо медленнее. Кроме того, расход газа при 50ᵒС самый низкий. В то же время, циркуляционный насос работает почти без перерыва, что приводит к большому расходу недешевой электроэнергии.

60 градусов. Для большинства котлов – это наиболее оптимальный с точки зрения качества обогрева и расхода ресурсов температурный режим. Хотя затраты топлива при этом выше, чем при 50 градусах, электроэнергия расходуется очень мало из-за того, что циркуляционный насос работает с длительными перерывами. Суммарно затраты на таком режиме меньше, чем на любом другом. При этом помещение прогревается качественно, а радиаторы остывают медленно.

70 градусов. В этом режиме затраты электроэнергии минимальны, но существенно вырастает расход газа. Кроме того, батареи продолжают нагреваться даже при выключенном котле, из-за чего возникают перепады давление, которые могут повредить элементы отопительной системы – прежде всего трубы и теплообменник котла.

От 80 градусов и выше. Такой температурный режим нужен только при очень сильных морозах, в основном он используется в северных регионах страны. В средней полосе такая температура котла избыточна – более того, высокая температура приводит к быстрому износу труб и большому перерасходу газа.

Зависимость оптимальной температуры котла от погоды

При настройке газового котла нужно учитывать не только параметры помещения, но и температуру внешней среды. Чем ниже столбик термометра за окном – тем быстрее и сильнее охлаждается помещение. Поэтому рекомендации следующие:

При внешней температуре около 0ᵒС оптимальный режим – 50-55ᵒС;

Если за окном от 0ᵒС до -25ᵒС, то оптимальным температурным режимом будет 60-65ᵒС;

Если температура на улице упала до -30ᵒС и более, то лучше выставить регулятор на 70ᵒС.

Также рекомендуем учитывать колебания температуры в течение суток. Ночью, как правило, холоднее, поэтому имеет смысл использовать специальный ночной режим, который автоматически повысит энерговыделение котла.

Так как мы рассмотрели конкретный пример с условными данными, для домов другой площади, с иной мощностью котла и другими характеристиками оптимальный температурный режим будет другим. Чтобы не ошибиться, обратитесь за помощью к специалистам, которые помогут правильно рассчитать нужное энерговыделение котла. А найти их вы можете на сайте ГазВоркерз – у нас зарегистрированы только сертифицированные специалисты, допущенные к выполнению работ по установке газового оборудования.