Основные неисправности газовых котлов

Газовый котел – наиболее эффективный способ отопления частного дома ввиду относительной дешевизны и высокой энергоемкости голубого топлива. Однако, как и любое другое оборудование, он рано или поздно выходит из строя. Причем в случае газового котла последствиями поломки могут быть не только перерасход по коммунальным платежам или затраты на ремонт, но и пожар из-за утечки газа. Поэтому знание о типичных неисправностях газового котла и причинах их появления поможет сохранить не только деньги, но и жизнь.

Котел не запускается. Это одна из самых распространенных неисправностей, и причин у нее может быть несколько – например:

Отсутствует питание – возможно, шнур от котла просто не вставлен в розетку или во всем доме отключилась подача электричества (в этом случае стоит проверить электрические пробки);

Отсутствует подача газа – без нее современный газовый котел не будет запускаться (сработает система безопасности), поэтому стоит проверить, открыт ли клапан на газопроводе и не случилось ли аварии на газовой магистрали;

Закрыта вытяжка – если в дымоходе не будет достаточной тяги, система безопасности котла также не будет давать ему зажечься;

Неисправна электронная плата – работа современных котлов контролируется электронной системой, при выходе из строя ее придется ремонтировать или полностью менять;

Неисправен розжиг – из-за этого не образуется искра, зажигающая горелку, чаще всего это случается из-за скопившегося нагара на электроде.

Сработал розжиг, но котел быстро потух и не запускается. Основная причина этой неисправности – отсутствие теплоносителя в системе. При розжиге термодатчик выявляет слишком быстры нагрев контура и автоматически отключает котел. Возможны и иные причины:

Отключен или неисправен циркуляционный насос, из-за чего вся вода скопилась в котле, а в системе ее нет;

В контуре образовались воздушные пробки, которые и провоцируют слишком быстрый нагрев термодатчиков;

Неисправен термостат, из-за чего котел неправильно определяет температуру теплоносителя.

Котел зажигается, но быстро затухает. Наиболее частые причины этой неисправности – недостаточная тяга в дымоходе или неисправность платы управления. В первом случае можно самостоятельно проверить положение задвижки дымохода или его чистоту. Но если проблема в плате управления, поможет только ее замена специалистом.

Быстро падает давление. Определить этом можно по положению стрелки манометра в красной зоне и быстрому затуханию котла, а также по холодным или еле теплым батареям. Основная причина – утечка воды, которая может случиться из-за недостатка воды в расширительном бачке (он компенсирует перепады давления при нагреве и остывании теплоносителя), разгерметизации системы или незакрытом кране подачи, через который заливается теплоноситель. Также может сломаться и сам манометр – но в этом случае сама система отопления будет работать исправно.

Котел работает, но батареи едва теплые. Наиболее вероятная причина – скопившаяся в теплообменнике накипь. Ее слой играет роль теплоизолятора, мешающего теплу от пламени горелки передаваться теплоносителю. Решить эту проблему можно с помощью специальных прочищающих жидкостей повышенной кислотности. При нагревании они вступают в реакцию с накипью и растворяют ее.

Единственный недостаток такого способа – такие жидкости достаточно агрессивны, они могут повредить резиновые или полимерные уплотнители в отопительном контуре. Поэтому лучше заранее предотвращать само образование накипи, заливая в систему не водопроводную воду, а смягченную.

Если у вас появились эти и другие неисправности с газовым котлом, лучше доверить его диагностику и ремонт квалифицированным специалистам. А быстро найти их вы можете на сайте ГазВоркерз – у нас зарегистрированы только сертифицированные специалисты, допущенные к выполнению работ по установке газового оборудования.

Помните, что это оборудование повышенной опасности, неумелое вмешательство в работу которого может привести к тяжелым последствиям.