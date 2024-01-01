Основные ошибки при выборе газового и электрического котла отопления

Газовый котел – один из наиболее распространенных способов обогрева городских квартир и частных домов. Сегодня производители предлагают множество моделей этих нагревательных приборов, различающихся конструкцией, характеристиками, способами монтажа и т. д. Зачастую при выборе газового котла будущие владельцы совершают ошибки, из-за которых недешевое оборудование не показывает нужной эффективности или надежности. В этой статье рассмотрим наиболее распространенные из них и способы их избежать.

Расчет мощности по универсальной формуле. Часто на различных сайтах можно увидеть информацию, что для выбора котла подходящей мощности достаточно действовать из расчета 1кВт на 10 м2. То есть достаточно посчитать общую площадь помещения, чтобы правильно купить котел. На практике эта «универсальная» формула практически никогда не срабатывает из-за своей чрезмерной упрощенности.

Дело в том, что на обогрев помещения влияют также теплопотери, которые, в свою очередь, зависят от множества факторов:

Климатических условий региона, в котором находится дом/квартира;

Толщины стен, окон, кровли, дверей, а также материала, из которых они изготовлены;

Наличия или отсутствие дополнительного утепления помещения;

Этажности дома, высоты каждого этажа и других факторов.

Поэтому наиболее верный способ правильно оценить необходимую мощность котла – заказать предварительный проект теплоснабжения у сертифицированной организации. Это потребует определенного времени и немалых затрат, зато в перспективе окупится действительно эффективным обогревом помещения. Также можно воспользоваться подробными онлайн-калькуляторами для предварительного расчета по множеству критериев. Но следует помнить, что они все равно не дадут точного результата.

Расчет мощности по литражу системы отопления. В интернете также можно встреть «альтернативный» метод расчета нужной мощности котла, исходя из количества воды в системе отопления. Некоторые ресурсы даже приводят якобы точные таблицы соответствия между ее литражом и вырабатываемой котельной установкой тепловой энергии. Вот только такие данные нельзя использовать даже в качестве рекомендательных.

В реальности какой-то строгой корреляции между этими двумя параметрами нет. Более того, как раз выбор «литража» зависит от мощности котла, которая первична и рассчитывается на основе площади и теплопотерь здания. Общий объем теплоносителя в системе определяет только одно – сколько она будет прогреваться при включении нагревателя. А после того, как котел прогреет систему, при условии правильно подобранной мощности котла, ему уже неважно, сколько воды в системе отопления.

Купить котел неизвестной марки для экономии. Любой газовый котел стоит денег, а хороший – немалых денег. И здесь у покупателя возникает соблазн отказаться от продукции известного бренда в пользу неизвестного производителя. Разница между ними действительно может быть существенной, и потому кажется, что на ней можно неплохо сэкономить. Однако, мы не рекомендуем этого делать по следующим причинам:

Качество – как правило, известные бренды внимательно следят за тем, чтобы оно у их продукции было высоким;

Функциональность – количество функций, существенно упрощающих и улучшающих работу котла, прямо пропорционально его стоимости;

Гарантийное и постгарантийное обслуживание – известные бренды предлагают покупателям различные варианты технической поддержки в случае возникновения неисправностей, что также сказывается на стоимости оборудования.

Мы не утверждаем, что любой дешевый котел от неизвестного бренда – однозначно некачественный и покупать его не надо. Но при его приобретении существенно возрастают риски того, что через пару лет его уже придется ремонтировать или менять на новый, из-за чего первоначальная экономия превратится в гораздо большие затраты, чем при покупке более дорогого котла от известного бренда.

Покупка котла без сертификата соответствия. Данный документ – обязателен для всех товаров, ввозимых в СНГ, в том числе на отопительное оборудование. Если продавец не может его предоставить, это повод сразу отказаться от покупки. Дело в том, что отсутствие сертификата соответствия часто свидетельствует о том, что котел – неоригинальная подделка. А это значит использование низкокачественных материалов, нарушение технологии производства и, как следствие, низкая надежность. А если речь идет о газовом котле, то низкая надежность – это высокий риск утечки газа. Без сертификата также можно купить по «серому импорту» настоящий фирменный котел, но в этом случае нельзя будет рассчитывать на гарантийный ремонт и обслуживание.

Если перед вами встал вопрос выбора газового котла, лучше доверить его решение сертифицированному специалисту или сервисной службе. Они помогут подобрать подходящую по характеристикам модель, проконсультируют насчет особенностей ее эксплуатации. Найти хорошего специалиста вы можете, зарегистрировавшись на сервисе Gasworkers. Мы сотрудничаем только с сертифицированными мастерами и сервисными компаниями, поэтому гарантируем высокое качество их услуг.