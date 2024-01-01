Отличия дорогого котла отопления от дешевого

Часто при выборе котла отопления перед покупателем стоит вопрос – стоит ли при равных характеристиках покупать дорогую модель или предпочесть ей более дешевую? Тем более, что их цена порой различается в несколько раз. В этой статье вы узнаете, из чего складывается стоимость газовых котлов, необходимы ли дополнительные функции и стоит ли из-за них переплачивать за дорогую модель.

Из чего складывается цена газовых котлов?

Наибольшее влияние на стоимость газовых водонагревателей оказывают следующие конструктивные особенности.

Материал теплообменника и способ установки. Теплообменник – это труба в самом котле, через которую протекает теплоноситель и нагревается от пламени газовой горелки. Он изготавливается из следующих материалов:

Сталь. Самый недорогой материал для теплообменников, отличающийся долговечностью и устойчивостью к механическим повреждениям. В то же время неустойчив к коррозии, из-за чего при образовании в котле конденсата ржавеет, что укорачивает срок его службы.

Нержавеющая сталь. В отличие от обычной, она меньше подвержена коррозии, поэтому конденсат ей не так страшен. Но такие теплообменники стоят значительно дороже, хотя это компенсируется длительным сроком службы.

Чугун. Долговечный материал, обеспечивающий более равномерный прогрев теплоносителя и обладающий высокой теплоемкостью. Из недостатков – довольно большая цена, превышающая таковую у стельных моделей, и хрупкость, из-за которой змеевик может треснуть при неосторожной транспортировке или тепловом ударе. Кроме того, он тяжелее всех остальных материалов, поэтому используется только в напольных котлах.

Медь. Этот металл отличается высокой коррозионной устойчивостью и отличной теплопроводностью. Однако, из-за его высокой стоимости медные теплообменники обычно имеют более тонкие стенки. С одной стороны, это облегчает их использование в настенных котлах. С другой, тонкие стенки подвержены коррозии при воздействии воды с примесью дымовых газов. В дорогих напольных котлах этот недостаток компенсируется более толстыми стенками змеевика. А вот в дешевых моделях чаще используются тонкостенные теплообменники из низкокачественных медных сплавов, которые прогорают сравнительно быстро.

Алюминий. Сравнительно дешевый и легкий металл, благодаря чему из него можно делать толстостенные теплообменники без существенного увеличения стоимости и массы котла. Он также невосприимчив к конденсату, что делает алюминиевые змеевики долговечными и надежными. Но только при одном условии – такие котлы должны эксплуатироваться в закрытой системе отопления с нейтральной водой. В открытой системе он быстро корродирует из-за высокого содержания кислорода в воде.

КПД. В отношении газовых котлов КПД рассчитывается как отношение тепла, потраченного на обогрев, к общему количеству вырабатываемой установкой тепловой энергии. Этот показатель всегда меньше единицы, так как часть тепла уходит наружу с продуктами сгорания газового топлива. У обычных котлов КПД составляет от 80 до 90%, но в некоторых моделях применяются технические решения, позволяющие довести этот показатель практически до 100%. К таковым относятся, например, конденсационные котлы, в которых часть тепловой энергии «добывается» из водяного пара, выходящего с продуктами сгорания, путем его конденсации. Но любое техническое решение, направленное на повышение КПД, увеличивает стоимость котла.

Циркуляционный насос. Любой газовый котел может работать только при циркуляции теплоносителя в системе отопления. Для этого в нагревателях предусмотрен циркуляционный насос, который может быть уже встроенным в конструкцию или установленным отдельно. Котлы с ним стоят дороже безнасосных моделей поэтому многие покупатели выбирают вариант покупки нагревателя с последующей установкой дешевого насоса. Но это плохая идея, так как существенно возрастает риск того, что газовая установка быстро выйдет из строя. Поэтому в данном случае лучше переплатить, но купить надежный котел с циркуляционным насосом, стоимость которого окупится долговечностью.

Автоматика. Бюджетные модели оснащаются минимумом автоматических устройств, контролирующих их работу. Обычно они способны только поддерживать температуру нагрева на заданном уровне, причем в режиме старт-стоп – то есть включают горелку при падении температуры и отключают ее при достижении нужного уровня нагрева. Однако, такой режим негативно влияет на конструкцию, ускоряя износ оборудования.

В котлах с развитой автоматикой работа газовой горелки мощность выбирается автоматически в зависимости от окружающих условий. Это делает работу установки более экономичной и уменьшает ее износ. Кроме того, дополнительная автоматика позволяет подключать датчики температуры в помещении и на улице, удаленно управлять котлом через компьютер или смартфон и т. д. Все это увеличивает цену водонагревателя, но в то же время делает его работу более эффективной, безопасной и экономичной.

Количество контуров. По этому критерию газовые котлы делятся на одноконтурные, то есть работающие только на отопление, и двухконтурные, обеспечивающие также горячее водоснабжение. Для настенных моделей двухконтурность уже стала де-факто стандартом, поэтому одноконтурные модели среди них встречаются реже, стоят дороже, а экономии не дают никакой.

У напольных котлов ситуация сложнее – двухконтурные стоят дороже одноконтурных порой на 30-40%. Однако, это все равно дешевле, чем покупать отдельный водонагреватель для ГВС, особенно, если расход горячей воды достаточно большой.

Что в итоге?

Нельзя однозначно утверждать, что дорогой котел в любом случае будет надежнее, качественнее, экономичнее и в целом выгоднее дешевого. Все зависит от конкретной модели, целей, для которых будет использоваться водонагреватель. Например, для отопления небольшой дачи, где большую часть времени никто не живет, достаточно будет возможностей недорогого котла. В то же время в большой дом, где постоянно проживает полноценная семья, активно потребляющая горячую воду, стоит все же купить водонагреватель подороже. А выбрать подходящую модель вам поможет сертифицированный специалист, которого вы можете найти, зарегистрировавшись на сервисе ГазВоркерз.