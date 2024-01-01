Почему в газовом котле падает давление?

Многие владельцы частных домов отдают предпочтение замкнутым системам отопления. И у них действительно есть немало преимуществ – более высокий КПД, простое обслуживание и т. д. Однако, часто случаются ситуации, когда в системе начинает падать давление. О том, почему это происходит и что в таком случае делать – читайте в данной статье.

Как работает замкнутая система отопления?

Само название таких систем говорит о том, что отопительный контур устроен так, что полностью исключает контакт теплоносителя и окружающей среды. Конструкция включает следующие элементы:

Газовый (электрический, твердотопливный и т. д.) котел, обеспечивающий нагрев теплоносителя;

Отопительный контур, представляющий собой трубопровод и радиаторы, по которым циркулирует теплоноситель;

Расширительный бак с мембраной, компенсирующий перепады давления из-за расширения и сжатия теплоносителя при его нагреве и охлаждении;

Циркуляционный насос, обеспечивающий перемещение теплоносителя по отопительному контуру.

Когда отопительный контур заполняется теплоносителем, в нем создается постоянное давление (1,5-2 атмосферы для частных домов). Однако, при нагревании рабочая среда расширяется, из-за чего давление увеличивается. Чтобы компенсировать эти перепады, используется расширительный бак, внутреннее пространство которого разделено гибкой мембраной на 2 части – одна заполнена рабочей средой, другая воздухом. При расширении теплоносителя мембрана прогибается в сторону «воздушной» части. Когда рабочая среда остывает и сжимается, давление возвращается в норму, а мембрана принимает нормальное положение.

Почему падает давление в газовом котле?

В нормально работающей отопительной системе закрытого типа давление поддерживается на одном уровне с небольшими колебаниями, связанными с расширением теплоносителя. Однако, бывают ситуации, когда оно начинает сильно падать. Причинами этого могут быть:

Разгерметизация отопительного контура. Она приводит к утечке теплоносителя – чем его меньше в системе, тем меньше в ней давление. Чаще всего разгерметизация происходит в местах соединений, расширительных баках, клапанах, кранах и т. д. из-за естественного износа пластиковых или резиновых уплотнителей. Также к ней могут привести коррозия труб и металлических соединительных элементов, а также теплообменник самого котла. В любом случае, необходимо проверить систему на герметичность, найти и заменить ослабленные элементы.

Еще одним следствием разгерметизации являются воздушные пробки, возникающие при всасывании воздуха через ослабленный элемент внутрь отопительного контура. Как следствие – недостаточный или отсутствующий нагрев радиаторов из-за нарушенной циркуляции теплоносителя. Удалить воздушную пробку можно через клапаны стравливания.

Разгерметизация расширительного бака. Воздух в «воздушную» часть расширительного бачка закачивается через специальный ниппель, расположенный сверху. Со временем из-за постепенного износа этот элемент может начать выпускать воздух, из-за чего его давление, оказываемое на мембрану, будет недостаточным. Решить данную проблему можно только путем замены всего бака, так как отдельно ниппель не заменяется.

Неисправность измерительных приборов. Давление в закрытых системах отопления контролируется с помощью манометра. Если этот прибор показывает падение (или, напротив, резкое увеличение) этого показателя, но при этом сама система работает отлично, нет никаких признаков протечек или воздушных пробок – значит, манометр неисправен и его нужно заменить. Рекомендуется ставить дополнительный манометр на вход котла – одновременно оба прибора выходят из строя редко, поэтому с помощью одного можно заметить неисправность другого.

Неисправность клапана сброса. Этот элемент устанавливается в отопительный контур и необходим для удаления из него воздуха и излишка теплоносителя при повышении давления. Внутри клапана есть затвор, на который давит пружина. При нормальном давлении затвор перекрывает выход из отопительного контура наружу. Когда давление повышается, пружина сжимается, затвор сдвигается и выпускает излишки воздуха или теплоносителя из системы. Как только давление приходит в норму, пружина возвращает клапан в прежнее закрытое положение. Однако, ресурс у нее ограничен примерно 7 циклами, после которых ее упругости становится недостаточно для удержания затвора. Из-за этого клапан начинает выпускать теплоноситель произвольно – возникает протечка. Решить эту проблему можно, подкрутив клапан, либо заменив его на новый (отремонтировать не получится).

Чтобы избежать перепадов давления, перед каждым отопительным сезоном нужно проверять систему отопления на наличие протечек, воздушных пробок и других неисправностей. Лучше доверить эту работу специальным сервисным службам, располагающим соответствующей компетенцией и опытом. А быстро найти их вы можете на сайте ГазВоркерз – у нас зарегистрированы только сертифицированные специалисты, допущенные к выполнению работ по установке газового оборудования.