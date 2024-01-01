Даже качественный и правильно подобранный газовый котел не застрахован на все 100% от неисправностей, одной из которых является его перегрев. В случае, если он начинает перегреваться (закипать), система безопасности автоматически его отключит. Но почему вообще возникает такая неисправность, можно ли ее устранить или предотвратить? Рассмотрим основные причины перегрева газового котла.

Засорение фильтров. Вода в теплообменный контур котла поступает через фильтры, которые задерживают частицы ржавчины и накипи. Очевидно, что со временем они забиваются примесями, удалить которые можно путем промывки фильтров в растворе лимонной кислоты. Если фильтрующие элементы сильно изношены, то лучше заменить их на новые. Перед проверкой и заменой фильтров необходимо обязательно отключить котел, перекрыть все краны и подождать, когда остынет вода в отопительной системе.

Воздушные пробки. Воздух, попадая в отопительный контур через разгерметизированные соединения, недостаточно плотно закрытые клапаны или краны, трещины и другие ослабленные места, образует воздушные пробки. Они затрудняют или полностью останавливают циркуляцию теплоносителя. Из-за этого вода, «застрявшая» в теплообменнике котла, при работе горелки быстро нагревается и закипает.

Проверить наличие воздушных пробок можно по температуре радиаторов – если воздух в системе есть, они будут холодными или чуть нагретыми. Стравить излишки воздуха можно через клапан Маевского, который сегодня есть у каждого современного радиатора. Нужно подставить под батарею емкость, открутить его и дождаться, пока полностью сольется жидкость и выйдет лишний воздух. После чего снова закрутить клапан и заполнить отопительную систему.

Накипь в теплообменнике. Если в качестве теплоносителя используется вода из водопровода, на внутренних стенках теплообменника постепенно накапливается накипь, ржавчина и другие нерастворимые примеси. Из-за этого сужается просвет теплообменника, уменьшается количество теплоносителя, из-за чего отопительный контур быстро нагревается, температурный датчик это фиксирует и отключает котел. Очистить теплообменник от накипи можно с помощью специальных кислотосодержащих жидкостей, которыми промывается отопительный контур. Но делать это нужно с осторожностью, так как такие средства могут повредить резиновые и полимерные уплотнители, что вызовет протечку. Поэтому лучшее решение – использовать смягченную воду в качестве теплоносителя, что сильно замедлит образование накипи.

Поломка циркуляционного насоса. Этот элемент в закрытой системе отопления обеспечивает перемещение теплоносителя по отопительному контуру. Если насос не работает, вода перестает циркулировать, и та ее часть, что находится в теплообменнике котла, при его зажигании начинает перегреваться. Поломка насоса может быть вызвана как его засорением (особенно после длительного неиспользования), так и конструктивной поломкой. Если в первом случае его можно промыть кислотосодержащими средствами (или просто раствором лимонной кислоты), то во втором случае придется заменять на новый.

Неправильно подобранный котел. Если мощность газового котла слишком высокая, а проток воды, напротив, мал, то теплоноситель просто не будет успевать охлаждаться. Лучше всего не допустить появление этой проблемы на этапе монтажа путем правильного подбора оборудования. Доверьте это специалистам – они помогут правильно рассчитать нужные характеристики нагревателя. Если котел уже куплен и установлен, то можно попробовать увеличить проток воды, установив более мощный циркуляционный насос. Также специалисты газовой службы могут уменьшить давление газа и правильно настроить температуру на приборе.

Столкнувшись с перегревом котла, не стремитесь решить эту проблему самостоятельно, даже если решение кажется вам очевидным. Лучше обратитесь к специалистам-газовикам через наш сайт Gasworkers, которые проведут диагностику нагревателя и отопительной системы, точно определят причину и помогут ее устранить.