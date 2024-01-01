Газовый котел сегодня стал наиболее распространенным средством отопления частных домов. При этом даже бюджетные модели данного оборудования стоят довольно больших денег, поэтому его владельцы задаются естественным вопросом – а сколько оно прослужит? Рассмотрим, что такое срок службы газового котла, от чего он зависит и как его можно продлить.

Что такое срок службы газового котла?

Под этим понятием подразумевается временной промежуток от дня изготовления до заложенного производителем предела, после которого надежность и функциональность оборудования начинают сильно снижаться. Срок службы определяется изготовителем, исходя из особенностей конструкции котла, использованных в ней материалов, предполагаемых условий эксплуатации и т. д. Этот параметр указывается в технической документации, поставляемой вместе с нагревателем.

Срок службы следует отличать от гарантийного срока – второй обозначает лишь время, в течение которого производитель берет на себя обязательство отремонтировать или заменить оборудование, если в нем появилась неисправность, не обусловленная действиями пользователя. Как правило, гарантийный срок существенно меньше эксплуатационного.

Реальный срок службы газового котла зависит от множества факторов, основными среди которых являются:

Цена. Чем меньше стоимость газового котла, тем ниже его эксплуатационный срок. Это обусловлено тем, что в бюджетных моделях используются менее качественные и долговечные материалы, у них отсутствует защитная автоматика:

например, в котлах стоимостью до 22-25 тысяч рублей теплообменник изготовлен из нержавеющей стали, которая довольно быстро корродирует под воздействием температурных перепадов и химической активности воды. Срок службы таких моделей находится обычно в пределах 7-12 лет.

у котлов стоимостью от 25 до 45 тысяч рублей теплообменник изготавливается обычно из меди или чугуна, которые более устойчивы к коррозии. Кроме того, у таких моделей более развиты защитные системы и регулирующая автоматика. Это продлевает срок их службы до 15 лет.

модели ценой от 45 тысяч рублей и выше изготавливаются из самых качественных материалов, в них предусмотрена автодиагностика и автонастройка температурного режима. Благодаря этому срок их службы увеличивается до 17 и более лет.

Конструкция. По типу монтажа газовые водонагреватели делятся на напольные и настенные, причем срок службы первых на 5-7 лет больше, чем у вторых. Объясняется это следующими причинами:

для изготовления настенных котлов используются более легкие и, следовательно, менее долговечные материалы;

настенные модели имеют меньшую мощность, поэтому часто эксплуатируются на предельных режимах работы, что ускоряет их износ.

Напольные модели лишены этих недостатков, но у них есть свой минус – при понижении температуры в дымоотводе начинает скапливаться конденсат, который повреждает не только сам дымоход, но и элементы камеры сгорания топлива. Решить эту проблему позволяют отводчики конденсата, устанавливаемые в трубу.

Также стоит учитывать, что у двухконтурных котлов более сложная конструкция, чем у одноконтурных. Поэтом у в среднем срок их эксплуатации меньше (при прочих равных условиях).

Бренд. Газовые котлы производятся многими компаниями из различных стран, от чего зависит качество и срок службы оборудования. На сегодняшний день наиболее надежными и долговечными являются модели из Европы (прежде всего Франции и Германии), а также Японии и Южной Кореи. В этих странах очень развита культура производства, акцент делается на качество и хорошую репутацию продукции. Впрочем, в последнее время производители из Восточной Европы, Китая и России вплотную приблизились к ним по надежности своих газовых котлов, поэтому бренд в последнее время перестал быть на 100% объективным критерием.

Как продлить срок службы газового котла?

Если у вашего газового котла истек официальный срок эксплуатации – это не значит, что нужно сразу менять его на новый. Это означает лишь, что значительно повышается вероятность возникновения в нем каких-либо неисправностей, снижения эффективности и т. д. Увеличить эксплуатационный ресурс можно следующими способами:

Правильно выбрать котел – желательно, чтобы его мощность на 25-30% превышала ваши потребности в энергии, тогда оборудование не будет работать на пределе своих возможностей;

Соблюдать правила эксплуатации – они указаны в сопроводительной документации производителем;

Регулярно проводить ТО котла – для этого нужно обратиться к специалистам газовой службы, которые проведут диагностику оборудования, заменят изношенные комплектующие, заменят фильтры и т. д.;

Обеспечить высокое качество теплоносителя – например, использовать в роли него смягченную воду или поставить фильтры на отопительный контур;

Обеспечить бесперебойное электропитание – сделать это можно, установив ИБП, который предотвращает скачки напряжения, тем самым защищая автоматику котла.

Если в работе оборудования все же возникла какая-либо неисправность – не ремонтируйте котел самостоятельно, даже если точно знаете причину. Помните, что это сложное и, кроме того, опасное оборудование, неумелое вмешательство в которое может не только усугубить поломку, но и привести к возгоранию. Лучше доверьте ремонт и обслуживание газового котла профессиональным специалистам, найти которых поможет наш онлайн-сервис Gasworkers.