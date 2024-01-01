26 декабря 2022
Срок службы газового котла
Газовый котел сегодня стал наиболее распространенным средством отопления частных домов. При этом даже бюджетные модели данного оборудования стоят довольно больших денег, поэтому его владельцы задаются естественным вопросом – а сколько оно прослужит? Рассмотрим, что такое срок службы газового котла, от чего он зависит и как его можно продлить.
Что такое срок службы газового котла?
Под этим понятием подразумевается временной промежуток от дня изготовления до заложенного производителем предела, после которого надежность и функциональность оборудования начинают сильно снижаться. Срок службы определяется изготовителем, исходя из особенностей конструкции котла, использованных в ней материалов, предполагаемых условий эксплуатации и т. д. Этот параметр указывается в технической документации, поставляемой вместе с нагревателем.
Срок службы следует отличать от гарантийного срока – второй обозначает лишь время, в течение которого производитель берет на себя обязательство отремонтировать или заменить оборудование, если в нем появилась неисправность, не обусловленная действиями пользователя. Как правило, гарантийный срок существенно меньше эксплуатационного.
Реальный срок службы газового котла зависит от множества факторов, основными среди которых являются:
Цена. Чем меньше стоимость газового котла, тем ниже его эксплуатационный срок. Это обусловлено тем, что в бюджетных моделях используются менее качественные и долговечные материалы, у них отсутствует защитная автоматика:
- например, в котлах стоимостью до 22-25 тысяч рублей теплообменник изготовлен из нержавеющей стали, которая довольно быстро корродирует под воздействием температурных перепадов и химической активности воды. Срок службы таких моделей находится обычно в пределах 7-12 лет.
- у котлов стоимостью от 25 до 45 тысяч рублей теплообменник изготавливается обычно из меди или чугуна, которые более устойчивы к коррозии. Кроме того, у таких моделей более развиты защитные системы и регулирующая автоматика. Это продлевает срок их службы до 15 лет.
- модели ценой от 45 тысяч рублей и выше изготавливаются из самых качественных материалов, в них предусмотрена автодиагностика и автонастройка температурного режима. Благодаря этому срок их службы увеличивается до 17 и более лет.
Конструкция. По типу монтажа газовые водонагреватели делятся на напольные и настенные, причем срок службы первых на 5-7 лет больше, чем у вторых. Объясняется это следующими причинами:
- для изготовления настенных котлов используются более легкие и, следовательно, менее долговечные материалы;
- настенные модели имеют меньшую мощность, поэтому часто эксплуатируются на предельных режимах работы, что ускоряет их износ.
Напольные модели лишены этих недостатков, но у них есть свой минус – при понижении температуры в дымоотводе начинает скапливаться конденсат, который повреждает не только сам дымоход, но и элементы камеры сгорания топлива. Решить эту проблему позволяют отводчики конденсата, устанавливаемые в трубу.
Также стоит учитывать, что у двухконтурных котлов более сложная конструкция, чем у одноконтурных. Поэтом у в среднем срок их эксплуатации меньше (при прочих равных условиях).
Бренд. Газовые котлы производятся многими компаниями из различных стран, от чего зависит качество и срок службы оборудования. На сегодняшний день наиболее надежными и долговечными являются модели из Европы (прежде всего Франции и Германии), а также Японии и Южной Кореи. В этих странах очень развита культура производства, акцент делается на качество и хорошую репутацию продукции. Впрочем, в последнее время производители из Восточной Европы, Китая и России вплотную приблизились к ним по надежности своих газовых котлов, поэтому бренд в последнее время перестал быть на 100% объективным критерием.
Как продлить срок службы газового котла?
Если у вашего газового котла истек официальный срок эксплуатации – это не значит, что нужно сразу менять его на новый. Это означает лишь, что значительно повышается вероятность возникновения в нем каких-либо неисправностей, снижения эффективности и т. д. Увеличить эксплуатационный ресурс можно следующими способами:
- Правильно выбрать котел – желательно, чтобы его мощность на 25-30% превышала ваши потребности в энергии, тогда оборудование не будет работать на пределе своих возможностей;
- Соблюдать правила эксплуатации – они указаны в сопроводительной документации производителем;
- Регулярно проводить ТО котла – для этого нужно обратиться к специалистам газовой службы, которые проведут диагностику оборудования, заменят изношенные комплектующие, заменят фильтры и т. д.;
- Обеспечить высокое качество теплоносителя – например, использовать в роли него смягченную воду или поставить фильтры на отопительный контур;
- Обеспечить бесперебойное электропитание – сделать это можно, установив ИБП, который предотвращает скачки напряжения, тем самым защищая автоматику котла.
Если в работе оборудования все же возникла какая-либо неисправность – не ремонтируйте котел самостоятельно, даже если точно знаете причину. Помните, что это сложное и, кроме того, опасное оборудование, неумелое вмешательство в которое может не только усугубить поломку, но и привести к возгоранию. Лучше доверьте ремонт и обслуживание газового котла профессиональным специалистам, найти которых поможет наш онлайн-сервис Gasworkers.