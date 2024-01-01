Характеристика газового котла: на что обращать внимание при выборе

На большей территории России отопительный сезон длится полгода – весомая причина подойти к обустройству системы отопления максимально ответственно. Один из важных вопросов заключается в том, какой газовый котел выбрать для автономного обогрева частного дома или квартиры (если она не подключена к теплоцентрали)? При покупке этого оборудования необходимо обратить внимание на следующие критерии.

Мощность газового котла

На большинстве ресурсов, посвященных выбору газового оборудования, рекомендуется воспользоваться простой формулой для расчета, исходя из того, что для обогрева 10 м2 требуется 1,2 кВт энергии. Однако, эта формула работает только для среднестатистических квартир: средние потолки, 2 окна и 1 несущая стена. При этом не учитываются такие важные факторы, как:

• Климатические условия региона (средняя температура в холодный сезон);

• Степень утепления помещения и количество внешних стен;

• Количество окон, наличие балкона.

Очевидно, что рассчитать все эти параметры самостоятельно практически невозможно. Поэтому выбор котла лучше доверить сертифицированному специалисту или приобретать модель с солидным запасом мощности.

Способ установки и место монтажа

Любой газовый котел занимает определенное место, поэтому нужно выбрать его так, чтобы он не мешал установке другого оборудования или свободному перемещению, доступу к коммуникациям и т. д. Здесь все зависит от мощности агрегата:

• До 30 кВт. Котлы такой мощности имеют в основном настенное исполнение, поэтому их можно разместить в любом имеющемся помещении – например, в ванной или на кухне. Идеальный вариант для среднестатистической квартиры.

• До 60 кВт. Такие котлы уже имеют большие размеры, поэтому выпускаются в основном в напольном варианте. Однако, их габариты позволяют разместить их в типовой квартире или небольшом частном доме на кухне или в санузле.

• До 150 кВт. Ввиду значительных габаритов для котлов такой мощности потребуется отдельное помещение. Поэтому чаще всего они используются в больших загородных домах и таунхаусах.

Тип камеры сгорания

Система сжигания топлива и отвода продуктов горения в газовых котлах являются взаимозависимыми – конструкция одной определяет устройство другой. По этому критерию нагреватели подразделяются на 2 типа:

• С открытой камерой. В этом случае воздух для сжигания газа поступает в камеру непосредственно из помещения. По этой причине оно должно быть оборудовано системой приточно-вытяжной вентиляции, а также иметь площадь, соответствующую мощности котла. Дымоход также должен быть достаточно длинным, чтобы создавалась естественная тяга. Поэтому котлы с открытой камерой используются преимущественно в частных домах, так как в городских квартирах выполнить все эти условия проблематично.

• С закрытой камерой. В таких котлах камера сгорания оснащена вентилятором, который принудительно нагнетает в нее воздух с улицы. Для этого предусмотрен коаксиальный дымоход, состоящий из двух труб, одна из которых с зазором вложена в другую – через внешний контур, образованный их стенками, воздух поступает в камеру сгорания, а через внутренний контур наружу удаляются продукты сгорания. Такие котлы более эффектны и не нуждаются в наличии вентиляции, что делает их идеальным вариантом для городских квартир. Однако, они требуют постоянного подключения к сети питания для работы вентилятора.

Материал теплообменника

Теплообменник – это изогнутая труба, установленная в котле около горелки. Через нее происходит нагревание циркулирующего теплоносителя. В современных котлах теплообменник выполняется из следующих материалов:

• Чугун. Чугунные теплообменники отличаются высокой прочностью и наиболее продолжительным сроком эксплуатации (до 25 лет). Однако, они значительно увеличивают вес котла, а также могут треснуть при резком перепаде температуры – например, если в нагретый змеевик поступила холодная вода.

• Медь. Теплообменники из медных сплавов отличаются малым весом и высокой теплопроводностью, вода в них нагревается значительно быстрее. Они устойчивы к коррозии, перепадам давления и температуры. Но из-за дороговизны металла их стоимость наиболее высокая из всех вариантов.

• Нержавеющая сталь. Стальные теплообменники наиболее популярны за счет своей относительно невысокой стоимости, малого веса и неплохих эксплуатационных характеристик. Но по долговечности, устойчивости к коррозии они все же уступают аналогам из чугуна и меди.

Также существуют варианты из алюминиевых сплавов, латуни и других материалов. Все они в той или иной степени соответствуют современным требованиям к надежности, энергоэффективности и долговечности.

Количество контуров

Контур – это соединенная с котлом система труб, по которой циркулирует теплоноситель. Он может работать на обогрев или на горячее водоснабжение. В зависимости от наличия контуров, нагреватели бывают:

• Одноконтурными. Котлы этого типа работают только на обогрев помещения, но имеют более компактные размеры, простую конструкцию и высокую надежность. Если дом не подключен к ГВС-централи, основной нагреватель придется дополнять бойлером или проточной колонкой.

• Двухконтурными. Такие газовые котлы имеют дополнительный змеевик для нагрева воды или совмещенный теплообменник, работающий и на отопление, и на ГВС. Он имеет более сложную конструкцию, поэтому стоит дороже. Кроме того, из-за контакта двух контуров в них быстро откладывается накипь, что требует установки фильтра.

Устанавливать двухконтурный котел целесообразно в частных домах и квартирах, не подключенных к сети ГВС (или если она работает с частыми перебоями). В остальных случаях одноконтурный нагреватель – более рациональный вариант.

Автоматика и управление

Наиболее доступные по цене газовые котлы комплектуются электромеханической системой управления, которая позволяет регулировать только базовые характеристики – давление подачи газа, время работы горелки и т. д. В самых простых и дешевых моделях вообще предусмотрена только кнопка включения, а горелка не регулируется.

Более современные и дорогие котлы оснащаются полноценной цифровой системой управления. Она позволяет плавно регулировать нагрев, выбирать различные режимы в зависимости от погодных условий, проводит самодиагностику оборудования и отключает его, если обнаруживает неисправность, способную потенциально вызвать утечку газа или пожар. Хотя такие модели стоят существенно дороже, их эксплуатация значительно проще по сравнению с более дешевыми агрегатами.

Кроме того, при выборе газового котла обратите внимание на комплектацию. Чтобы сделать эксплуатацию оборудования более безопасной и удобной, предусмотрите в ней датчики контроля давления и пламени, фильтр для очистки воды, термостаты перегрева.

Выбор газового котла – ответственное и сложное решение, требующее учета множества факторов и конструктивных особенностей агрегатов. Поэтому лучше доверить его профессионалам – а найти сертифицированных специалистов, имеющих допуск к работе с газовым оборудованием, вы можете, зарегистрировавшись на сайте Газворкерз.