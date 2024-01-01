Газовый счетчик шумит при работе – что делать?

Газовые счетчики сегодня активно используются для учета расхода голубого топлива в городских квартирах и частных домовладениях. Это достаточно простое, функциональное и потому надежное оборудование. Тем не менее, с ними тоже случаются неисправности, которые часто проявляют себя в различных шумах во время работы. О том, что делать, если в газовом счетчике появились посторонние звуки и нужно ли сразу менять прибор на новый – узнайте в этой статье.

Из-за чего шумит газовый счетчик?



Сразу стоит отметить, что у некоторых газовых счетчиков несильный шум во время работы – это норма. Речь идет о мембранных и ротационных моделях:

В первых шум издают две камеры, которые при поочередном наполнении их газом двигают шток, соединенный с маятником;

В ротационных звук издается из-за вращения роторного механизма, через который проходит газовый поток.

Поэтому, если у вас установлен ротационный или мембранный счетчик, несильный шум во время их работы – не повод обращаться к мастеру или покупать новый прибор.

Еще одной естественной причиной является воздействие на счетчик факторов внешней среды – перепадов температуры, солнечного излучения, атмосферной влаги и т. д. Особенно это актуально для счетчиков, установленных на открытом воздухе.

Из «неестественных» причин шума в газовом счетчике наиболее распространенными являются следующие:

Износ. В первую очередь это касается все тех же мембранных и ротационных моделей, внутри которых есть подвижные механизмы, которые по мере старения конструкции издают больше шума. Рано или поздно изнашиваются любые приборы, поэтому для таких ответственных, как газовые счетчики, рекомендуется строго соблюдать эксплуатационный ресурс, заложенный в конструкцию производителем.

Утечка газа. Возникает при разгерметизации корпуса из-за некачественной сборки или сильного механического воздействия. Это одна из наиболее опасных неисправностей, так как вероятным ее последствием будет возгорание или взрыв бытового газа.

Внутренние загрязнения. Если счетчик установлен на улице, со временем на него налипает уличная пыль и грязь, насекомые, мусор, частицы песка и т. д. Проникая в корпус через микрощели, они производят шум, особенно при взаимодействии с движущимися частями конструкции.

Что делать, если газовый счетчик шумит?



Решить проблему естественного шума газоизмерительного прибора можно следующими способами:

Установить звукоизоляционный шкаф. Это специальный защитный кожух из пластмассы или металла, который, с одной стороны, снижает шумность счетчика, а с другой – защищает его от воздействия внешней среды, случайных ударов и т. д. Готовые модели можно заказать в магазинах газового оборудования. Также можно изготовить такой шкаф самостоятельно, но при этом нужно учитывать законодательные требования к его конструкции – в противном случае грозит штраф за нарушение техники безопасности.

Переустановить счетчик. Если газоизмерительный прибор установлен на кухне, звук от него может досаждать не только в этом помещении, но и в соседней гостиной, особенно при свободной планировке. Вариант решения этой проблемы – перенос прибора в коридор, в подсобное помещение (котельную) или на улицу. Однако, такая процедура проводится только сертифицированными специалистами и занимает много времени.

Заменить счетчик. Если у вас установлен ротационный или мембранный счетчик, то имеет смысл заменить его на менее шумную модель – например, ультразвуковую. Кроме того, шум может быть вызван естественным износом, от которого поможет только замена прибора на новый.

Если речь идет о ситуациях, когда шум вызван неисправностью, вариантов действий остается немного:

При засорении прибора необходимо вызвать специалиста-газовика, который демонтирует его, прочистит и поставит обратно;

Если в приборе возникла утечка, необходимо безотлагательно заменить прибор на исправный с помощью квалифицированного мастера, чтобы избежать отравления или взрыва.

В подавляющем большинстве случаев для снижения шумности газового счетчика необходима помощь квалифицированного мастера или сервисной компании. Найти их вы можете с помощью сервиса Gasworkers. Мы сотрудничаем только с сертифицированными специалистами, поэтому гарантируем высокое качество и оперативность выполнения работ.