Как выбрать газовый счетчик?

С каждым увеличением тарифов ЖКХ становится острее вопрос оплаты услуг газоснабжения. Средние нормативы, как правило, значительно превышают реальное потребление газа. Чтобы не переплачивать лишнее, можно установить газовый счетчик. Кстати, помимо расчетов по оплате, они позволяют отслеживать возможные утечки газа, тем самым повышая безопасность дома и его владельцев.

Типы газовых счетчиков

По сути, все газовые счетчики работают по одному принципу – газ поступает в измерительную камеру, откуда потом подается дальше на оборудование, а сам измерительный прибор отображает показания на цифровом или аналоговом табло. Однако сам измерительный механизм у них различается на следующие типы:

Мембранные (диффузорный, диафрагменный, камерный). Принцип работы такого механизма заключается в том, что газ поочередно вытесняется из рабочих камер за счет последовательного перемещения диафрагм под его давлением. Сами мембраны при этом через систему рычажков воздействуют на редуктор, который, в свою очередь, приводит в действие счетный механизм. Мембранные счетчики отличаются высокой точностью, способностью работать в различных условиях (в том числе снаружи дома) и долговечностью (общий срок службы достигает 20 лет, поверку нужно проводить раз в 10 лет). В то же время они громоздкие и шумные, поэтому их рекомендуется устанавливать в частных домах снаружи.

Роторные. В измерительной камере таких счетчиков стоят два редуктора, которые вращаются под давление поступающего потока газа. Преимуществом такой конструкции является ее высокая пропускная способность, а также отсутствие шума, что делает их пригодными для установки внутри частных и многоквартирных домов. Однако, срок их службы составляет 10 лет, а поверку нужно проводить раз в 5 лет. При выборе роторного счетчика нужно тщательно изучить качество его сборки – корпус должен быть герметичным, а роторы сбалансированными и хорошо подогнанными друг к другу, чтобы исключить сильное трение. Чаще всего такие устройства устанавливаются на производственных предприятиях. В квартирах и домах их можно ставить только на вертикальной трубе с движением газа сверху вниз.

Электронные. В счетчиках этого типа газовый поток проходит через специальный датчик, который формирует электрический сигнал и преобразует его в показания. Электронные устройства отличаются высокой точностью, срок их службы составляет 24 года, поверку нужно осуществлять раз в 12 лет. Они компактные и бесшумные, поэтому идеально подходят для установки в частных домах и квартирах. Кроме того, в электронных счетчиках можно настроить передачу данных на телефон или компьютер. Из недостатков таких устройств можно отметить только чувствительность к магнитным полям и потребность в источнике электропитания. Первая проблема решается рациональным расположением счетчика вдали от источников электромагнитного излучения. Вторая – за счет батарейки или аккумулятора.

Какой газовый счетчик выбрать?

При выборе этих устройств нужно учитывать ряд критериев:

Пропускная способность – чем больше потребителей газа установлено в доме, тем больше должен быть этот показатель у счетчика;

Наличие термокорректора – этот элемент позволяет корректировать подсчет газа в зависимости от изменения его плотности и температуры (актуально для частных домов и уличных счетчиков);

Ориентация счетчика – схема протекания газа через счетчик (указывается стрелками на корпусе) должна совпадать с таковым у трубы, на которую он монтируется.

Также при выборе счетчика нужно посмотреть, совпадают ли диаметр резьбы и межосевое расстояние его патрубков и патрубков газопровода, в которым он будет подключаться. Если вы не хотите тратить время на подбор устройства, можете доверить это профессионалам, заказав соответствующие работы через наш сервис по обслуживанию газового оборудования.