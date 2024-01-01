Газовое топливо является расходуемым ресурсом, поэтому подлежит учету и оплате. Чтобы не переплачивать по средним тарифам, домовладельцам рекомендуется устанавливать в квартирах или домах специальное устройство – газовый счетчик. Более того, его наличие в домах и квартирах, где потребление газа превышает 2 м3/ч, является обязательным. В этой статье рассмотрим их основные типы со всеми достоинствами и недостатками, а также постараемся ответить на вопрос: какой газовый счетчик лучше купить для квартиры?

Типы газовых счетчиков

По своей конструкции и принципу действия газовые счетчики подразделяются на три основных типа:

Ротационные. В них проходящий газовый поток вращает специальное устройство (ротор), который соединен со счетным механизмом и циферблатом. Преимуществами ротационных счетчиков являются простая и надежная конструкция, компактность, энергонезависимость и высокая пропускная способность. К недостаткам можно отнести заметный шум во время работы, хотя в последних моделях он сведен к минимуму и практически не слышим. Проверять такие счетчики нужно раз в 5 лет.

Мембранные (диафрагменные). В корпусах таких счетчиков предусмотрено несколько камер, разделенных подвижными мембранами. Газовый поток, проходя через внутренние отсеки, сдвигает эти пластины, а они, в свою очередь, через систему рычажков и редукторов, приводят в действие счетный механизм. Мембранные счетчики отличаются высокой надежностью за счет прочного корпуса, могут устанавливаться как в помещении, так и на улице. Срок их службы – 25 лет, поверки требуют 1 раз в 10 лет. Однако, они имеют достаточно большие габариты и издают заметный шум при работе, поэтому внутри квартир рекомендуется устанавливать их в отдельном помещении. Кроме того, на их работу могут повлиять электромагнитные поля от работающих электроприборов, что нужно учитывать при размещении приборов.

Электронные. В таких счетчиках установлен специальный датчик, который преобразует характеристики газового потока в электрические сигналы. Они обрабатываются встроенным электронным модулем, который и выводит данные на цифровое табло. Преимущества электронных счетчиков в их максимальной точности, компактности, надежности конструкции, а также абсолютной бесшумности. Кроме того, в новейших моделях есть возможность передавать данные напрямую газовой компании. Средний срок службы – 20 лет, частота поверки – 1 раз в 10-12 лет. К недостаткам можно отнести только высокую стоимость и сложность ремонта.

Пропускная способность

Важный критерий, который нужно учитывать при выборе счетчика в квартиру. Пропускная способность – это количество газа, которое проходит через счетчик в единицу времени (за 1 час). Производители в спецификациях к своим устройствам указывают три значения этого показателя – минимальное, максимальное (пиковое) и номинальное. Для выбора счетчика необходимо знать именно последнее. Оно должно соответствовать уровню потребления газа в квартире. Например, для типовых городских квартир с одной газовой плитой достаточно счетчика с номинальной пропускной способностью в 2,5 м3/ч. Если речь идет о частном доме с котлом отопления, понадобится устройство с производительностью 6,5 м3/ч. Иными словами, чем больше потребление газа в квартире или доме – тем выше должна быть пропускная способность газового счетчика.

Пропускная способность счетчиков соответствует их типоразмеру и указывается в маркировке:

Типоразмер счетчика газа Пропускная способность, м3/ч G 1,6 1,6-2,5 G 2,5 2,5-4 G 4 4-6 G 6 6-10 G 10 10-16 G 16 16-25

Как выбрать газовый счетчик для квартиры?

Помимо конструкции и пропускной способности самого счетчика есть несколько факторов, которые нужно учитывать при его выборе в квартиру:

• Предполагаемое место расположения газового счетчика. Нужно учитывать, что некоторые приборы чувствительны к электромагнитным полям, поэтому рядом с ними не должно быть работающих электроприборов или проходящих силовых кабелей. Кроме того, счетчики не должны подвергаться тепловому или механическому воздействию, поэтому не стоит располагать их в местах, где происходит активная деятельность.

• Размер прибора. Как уже упоминалось выше, мембранные счетчики отличаются крупными габаритами. Поэтому их редко ставят на кухню или в иное заметное место. В городской квартире это чаще всего это ванная или санузел. В идеале – отдельное помещение, предназначенное для газового оборудования.

• Уровень шума. Механические (ротационные и мембранные) модели издают достаточно сильный шум. В ночное время он может мешать спать, в дневное – отвлекать от работы или учебы. Если вы покупаете более доступный механический прибор, заранее предусмотрите для него место, где звук от него не так досаждает. Чтобы вовсе избавиться от этой проблемы, отдайте предпочтение электронному устройству.

• Продолжительность эксплуатации и межпроверочного интервала. Любой счетчик рано или поздно придется менять, а пока он работает – периодически обращаться к газовикам для его проверки. Менее удобны в этом плане ротационные модели – их поверку нужно выполнять раз в 5 лет. Мембранные и электронные модели в этом плане более практичны: они и служат дольше (до 20-25 лет), и проверять их нужно реже (раз в 10-12 лет).

Поэтому для городской квартиры наиболее приемлемым вариантом являются именно электронные счетчики. Да, они стоят дороже, но более удобны в эксплуатации, не шумят и выдают более точные значения. Если вы ограничены по бюджету, то присмотритесь к ротационным моделям. Хотя их придется чаще проверять и менять, они более удобны за счет своей компактной конструкции и надежности.

При наличии проблем с выбором подходящего счетчика в квартиру рекомендуем обратиться к специалисту или газовой службе. А найти их в Москве поможет сервис Газворкерз – мы сотрудничаем только с сертифицированными мастерами, имеющими допуск к работе с газовым оборудованием. Это гарантирует высокое качество и безопасность выполненных работ.