Почему важно проводить периодическую проверку газовых счетчиков: последствия неправильной работы

Газовый счетчик – это устройство для учета расхода газа. Он позволяет оплачивать затраченное топливо не по среднему тарифу, а по факту реальных затрат, что в большинстве случаев выходит дешевле. Однако, как и любая другая техника, газовый счетчик может неверно функционировать из-за заводского брака, неправильного монтажа или естественного износа. В этой статье рассмотрим основные последствия его некорректной работы.

К чему приводят неисправности газового счетчика?

К основным последствиям, связанным с некорректной работой газового счетчика, можно отнести:

Переплату за расход газа. Распространенная ситуация – газовое оборудование используется в обычных режимах, а счетчик начинает «мотать» слишком быстро. Из-за этого по его показаниям получается перерасход топлива – и, соответственно, переплаты за газоснабжение. Возможна и обратная ситуация, когда прибор «недоматывает». Может показаться, что это хорошо, но только до того момента, когда во время плановой проверки мастер не обнаружит неисправность счетчика. В этом случае прибор нужно будет заменить – процедура стоит от 1000 до 6000 рублей (в зависимости от того, проводятся сварочные работы или нет), цена самого счетчика составляет 2000-7000 р.

Кроме того, после замены прибора газоснабжающая компания произведет перерасчет расхода газа за период, в который использовался неисправный счетчик. И всю его «экономию» придется компенсировать.

Штрафы. За эксплуатацию неисправного газового счетчика к его владельцу могут применить санкции. В этом случае сам штраф составляет всего 100-300 рублей. Казалось бы, сумма незначительная, но газовая служба может присовокупить к этому нарушению еще и «самовольное подключение к газопроводу», которое наказывается штрафом уже в размере 80 тысяч рублей. Плюс вам также потребуется оплатить покупку нового прибора и работы по его замене. В совокупности выходит довольно весомая сумма, которая может превышать 100 тысяч рублей.

Утечка газа. Назначение газового счетчика – измерять расход используемого топлива. Для этого он подключается к газопроводу, то есть через прибор проходит поток газа, который и приводит в действие счетный механизм. Если целостность счетчика нарушена, то возникает утечка, которая может привести к самым трагическим последствиям – от отравления жильцов до взрыва образующейся газовоздушной смеси в доме или квартире. Кроме того, из-за утечки прибор будет фиксировать расход газа даже в том случае, если газоиспользующее оборудование (котел, плита, колонка) не работают. Что опять же приведет к переплате за услуги газоснабжающей компании.

Как избежать последствий неправильной работы газового счетчика?

Все описанные выше негативные последствия эксплуатации неисправного газового счетчика можно избежать, если вовремя проводить его поверку. Первичная поверка прибора выполняется непосредственно перед установкой и сразу после нее – так мастер контролирует, что монтаж прошел без нарушений. Затем диагностика газового счетчика осуществляется в соответствии с данными, указанными в технической спецификации к используемой модели. Например, для одних счетчиков поверка должна проводиться раз в 4 года, для других – раз в 12 лет.

Если пользователь видит, что счетчик начинает «накручивать» слишком большие цифры, заметно превышающие реальное потребление газа, он может запросить у газовой службы внеочередную поверку. В любом случае данную работу должен выполнять сертифицированный специалист, который использует специальные контрольные инструменты, позволяющие выявить неисправность прибора. Найти такого мастера или газовую службу вы можете, зарегистрировавшись на сайте сервиса - Газворкерз.