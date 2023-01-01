Счетчик воды показывает завышенный расход: что делать

Так как вода является исчерпаемым природным ресурсом, она поставляется потребителям на платной основе, а ее расход строго учитывается управляющими компаниями и надзорными органами. Оплата может осуществляться как по усредненному тарифу, принятому в данном регионе или городе, так и по показаниям счетчиков – специальных измерительных устройств, устанавливаемых в частном доме или квартире. Теоретически, второй вариант более выгоден для потребителя, так как счетчик фиксирует реальное потребление воды. На практике же бывают ситуации, когда прибор показывает цифры намного большие, чем есть на самом деле. В данной статье рассмотрим, из-за чего так происходит и что с этим делать.

Содержание

• Как проверить показания счетчика?

• Причины завышенного расхода воды по показаниям счетчика

• Что делать, если счетчик показывает расход воды больше реального?

Как проверить показания счетчика?

Если у вас возникли сомнения в корректности работы вашего счетчика расхода воды, их можно проверить следующими способами.

Вызвать мастера. Установку любого счетчика воды осуществляет сертифицированный специалист из компании, поставляющей воды в дом или квартиру. При этом, как правило, заключается договор и на дальнейшее обслуживание прибора. В этом случае можно просто позвонить в УК и сообщить о своих подозрениях насчет работы устройства – компания должна выслать своего специалиста для проверки. Также можно заключить отдельный договор со сторонним мастером или организацией. В любом случае, приглашенный специалист с помощью специальных приборов оценит состояние счетчика на месте или выполнит его демонтаж и отправит в метрологическую лабораторию, где проведут полную диагностику и выявят неисправности. Единственный недостаток этого способа – платный характер услуги, хотя в среднем ее стоимость составляет всего 500 рублей.

С помощью ведра воды. Предварительно проверить исправность счетчика его владелец может и самостоятельно следующим образом:

• Зафиксировать текущее значение на счетчике – оно будет контрольным для сравнения с результатом эксперимента.

• Заполнить ведро или иную емкость с заранее известным объемом (например, 10 литров) водой. Лучше взять две таких емкости.

• Пролить через счетчик воду из ведра (или нескольких ведер), после чего сравнить полученные показания с контрольным значением.

Данный способ не является точным, но может показать, что счетчик действительно некорректно рассчитывает расход воды и показывает большую погрешность, превышающую установленные законодательством 2%.

Причины завышенного расхода воды по показаниям счетчика

Как правило, основной причиной некорректных показаний счетчика расхода воды является его неисправность. Однако, возможны и другие причины.

Протечки. Счетчик может фиксировать повышенный расход воды, если в системе водоснабжения есть скрытые утечки, которые пользователь не учитывает. Они могут возникать в местах соединения труб или при неправильном монтаже/подключении оборудования – например, когда протекает сливной бачок в туалете. На первый взгляд такие потери воды незначительны, но они происходят постоянно, если их не устранить – в итоге набирается весьма значительное количество, что и фиксирует счетчик.

Неправильный монтаж. Счетчик может работать некорректно и в том случае, если мастер неправильно выполнил его установку. Также есть вероятность, что он повредил прибор во время монтажа. В любом случае, устройство будет работать неисправно, и пользователь имеет право потребовать либо бесплатную переустановку счетчика, либо денежную компенсацию.

Естественный износ. Счетчик воды представляет собой механическое или электромеханическое устройство. Со временем из-за различных факторов (влияния воды и содержащихся в ней примесей, перепадов температур и т.д.) он естественным образом изнашивается. Поэтому раз в 5 лет сотрудники коммунальной службы осуществляют его проверку – это требование законодательства. Данный срок касается именно проверки, его истечение не обязательно свидетельствует о том, что оборудование неисправно. Но, на практике, со временем точность счетчиков снижается, и рано или поздно, в зависимости от модели и производителя устройства, его нужно будет либо ремонтировать, либо менять на новый.

Разгерметизация. Счетчик будет работать и в том случае, когда вместе с водой через него проходит и воздух. Обычно такое случается, когда разгерметизирован либо сам корпус устройства, либо контур водоснабжения вблизи от него. Заметить неисправность можно по наличию протечек, которые чаще всего возникают на стыках труб и патрубков устройства, либо по запотеванию индикатора. В этом случае необходимо обратиться к мастеру для устранения течи и повторной установке счетчика.

Минерализация труб. В реальности техническая вода, подаваемая в дома и квартиры – это водный раствор различных минеральных солей. Со временем они откладываются на внутренних стенках труб, сужая их просвет. При этом повышается напор жидкости, что воспринимается счетчиком как увеличенный расход воды, хотя ее количество остается тем же самым. Выявить эту проблему внешне невозможно, поэтому наиболее эффективным методом борьбы с ней будет профилактика минерализации путем прокачки через трубы раствора кислот, устраняющих известковые отложения.

Сбой циркуляции в системе горячего водоснабжения. По системе ГВС в квартиру или дом поступает горячая вода. Однако, из-за неисправной работы к ней может начать подмешиваться вода из параллельной системы холодного водоснабжения. В результате пользователь получает не горячую, а теплую воду, а счетчик накручивает большие цифры, так как учитывает не только горячую, но и холодную воду. Выявить неисправность циркуляции в ГВС можно самостоятельно – достаточно включить одновременно горячую и холодную воду, после чего сравнить работу счетчиков. Если холодный крутится быстрее, проблемы нет. Если одинаково или счетчик ГВС накручивает больше – есть неисправность. Устранить ее самостоятельно нельзя, нужно обращаться в управляющую компанию.

Что делать, если счетчик показывает расход воды больше реального?

Если вы подозреваете, что счетчик воды показывает больший ее расход, чем есть на самом деле, необходимо подать заявление в управляющую компанию на проведение проверки. Ремонтировать или менять прибор до проведения диагностики запрещено. Сделать это можно только после получения акта о проведении поверки.

Как только неисправность обнаружена (то есть проведена диагностика устройства), осуществляется перерасчет показаний:

• Для счетчиков, установленных более полугода до диагностики, определяют средний расход воды за последние 3 месяца до даты выявления неисправности;

• Если прибор установлен менее 3 месяцев до поверки, выявившей неисправность, то перерасчет осуществляется исходя из нормативов по числу прописанных в квартире лиц.

В любом случае, и для проведения проверки, и для устранения неисправности, приводящей к слишком высоким показателям расхода воды, понадобятся услуги сертифицированного специалиста. Найти его вы сможете, зарегистрировавшись на сайте Gasworkers. Мы сотрудничаем только с сертифицированными компаниями и мастерами, поэтому вы можете быть уверены в высоком качестве предлагаемых ими услуг.